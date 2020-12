Webcam Full HD per Skype, Teams ed OBS in offerta

Tra le offerte di Natale di Amazon, trova posto un’ottima webcam perfetta per ogni utilizzo, dallo streaming online alle videoconferenze. In un periodo in cui le webcam sono un accessorio indispensabile, la Spedal Full HD è senza dubbio uno dei dispositivi più versatili disponibili sul mercato.

Webcam Full HD Spedal: caratteristiche tecniche

La webcam propone un obbiettivo in grado di riprendere immagini Full HD con a 30 frame per secondo, con un angolo di ripresa di ben 120°. Offre quindi una risoluzione superiore alle tradizionali camere che si fermano a 720p a 30 fps. Interessante la configurazione audio che prevede due microfoni di cui uno per la cancellazione del rumore, per conversazioni chiare e cristalline. Non mancano funzioni come l’autofocus che mantiene automaticamente a fuoco i soggetti ripresi, o la correzione automatica della luce.

Vero vantaggio di questa webcam però è la compatibilità. La webcam infatti è concepita per funzionare con i maggiori software per videoconferenze come Google Meet, Skype, Zoom e Microsoft Teams. Tuttavia è uno strumento indispensabile anche per i creatori di contenuti, che si tratti di video preregistrati o di dirette. La videocamera è infatti certificata per l’utilizzo con YouTube, Facebook Live e Open Broadcaster Software (OBS). Ottima quindi per condividere le proprie sessioni di gioco su piattaforme come Twitch. Non manca infine anche la compatibilità con le console come PS4 ed Xbox One.

Al prezzo di 39,09 euro su Amazon, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, è senza dubbio uno degli strumenti più utili e versatili da acquistare per se stessi o come regalo.