Cashback e Super Cashback: hai controllato l'IBAN?

In quest'ultima giornata per il Cashback di Stato, ormai quasi certamente prossimo all'addio definitivo, i partecipanti all'iniziativa stanno vedendo comparire un avviso all'interno della sezione Portafoglio nell'applicazione IO: è quello che invita a verificare la correttezza dell'IBAN inserito, indispensabile per ricevere il rimborso.

Cashback di Stato e IBAN: ultime ore per la verifica

La cifra maturata sarà accreditata direttamente sul conto corrente, mediante un bonifico eseguito entro fine agosto. Effettuare la verifica è semplice e impegna solo pochi secondi, ma è meglio non posticipare correndo il rischio di dimenticarsene: c'è tempo fino alle 23 di oggi, mercoledì 30 giugno.

Hai tempo fino alle 23 per verificare l'IBAN a cui riceverai l'eventuale Cashback accumulato.

Questi i pochi step da seguire per il eseguire la verifica:

aprire IO e autenticarsi;

entrare nella sezione Portafoglio;

premere sulla scheda “Cashback di Stato del periodo 01 Gennaio – 30 Giugno 2021”;

scorrere la schermata verso il basso fino a incontrare la voce “IBAN per l'accredito”;

se l'IBAN non è corretto, si può intervenire semplicemente premendo “Modifica”.

In questo concitato ultimo giorno di Cashback e Super Cashback, il mondo della politica sembra finalmente (ma tardivamente) essersi ricordato del tema, con interventi che invece di intavolare una discussione costruttiva su meriti e demeriti del programma, si limitano ad alimentare una disputa verbale da cui emergono preconcetti e sterili prese di posizione.