Super Cashback: il pagamento dei 1500 euro slitta a novembre

La sospensione del Cashback di Stato ha portato con sé una novità degna di nota in relazione al riconoscimento del Super Cashback, il bonus extra da 1.500 euro destinato ai 100.000 partecipanti che da gennaio a giugno hanno generato il maggior numero di transazioni: il pagamento slitta di qualche mese.

Super Cashback: il pagamento slitta a novembre

A renderlo noto è il sito ufficiale dell'applicazione IO, principale punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l'iniziativa. Come si legge, il bonifico arriverà sul conto corrente entro il 30 novembre 2021, all'IBAN indicato.

Il cambiamento stabilito dal DL 30 giugno 2021 n. 99 riguarda solo l'accredito del Super Cashback: se hai diritto, riceverai quello relativo al primo semestre del 2021 (quindi per le transazioni effettuate dall'1 gennaio al 30 giugno 2021) entro il 30 novembre 2021 e quello relativo al primo semestre del 2022 (per le transazioni effettuate dall'1 gennaio al 30 giugno 2022) entro il 30 novembre 2022.

Rimane invece invariata la tempistica prevista per l'accredito del rimborso sul 10% delle spese effettuate in negozio durante il semestre: entro la fine di agosto. Quest'ultimo, lo ricordiamo, sarà pari a un valore massimo di 150 euro.

Le pagine del supporto confermano inoltre che i rimborsi saranno erogati nonostante la sospensione e che quest'ultima sarà solo temporanea. Stando a quanto reso noto in via ufficiale, il Cashback di Stato riprenderà dall'1 gennaio 2022 per andare a concludersi sei mesi più tardi, ma non ci sentiamo di escludere l'ipotesi di un addio definitivo.

Il Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99 ha stabilito la sospensione del Programma Cashback per il solo periodo che va dall'1 luglio al 31 dicembre 2021. Al momento, il provvedimento prevede che il programma riparta nel semestre che va dall'1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Ricapitolando, chi avrà diritto a entrambi i bonus, Cashback (fino a 150 euro) e Super Cashback (1.500 euro), riceverà dunque due bonifici: uno entro fine agosto e uno entro fine novembre.