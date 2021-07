Super Cashback, classifica 1 luglio: le jeux sont fait

Nella scheda relativa al Cashback, all'interno dell'applicazione IO, compare oggi l'etichetta “In elaborazione” associata al semestre 1 gennaio – 30 giugno 2021. Un altro messaggio avvisa che Il prossimo periodo del Cashback inizierà il 1° gennaio 2022 . Nel mezzo, come sappiamo, un buco di sei mesi deciso in tutta fretta dal mondo della politica, una sospensione che lascia più di un interrogativo sull'effettivo prosieguo dell'iniziativa nell'anno che verrà. Non tutto è ancora deciso, nemmeno in merito al Super Cashback, con la classifica che continuerà ad essere aggiornata da qui ai prossimi giorni con il conteggio delle ultime transazioni eseguite.

La classifica del Super Cashback: 1 luglio

Dalle 740 spese necessarie di ieri siamo passati a 747 pagamenti. Nelle ultime posizione, dunque, non tutto è ancora deciso e chi nelle ultime 24 ore si è dato da fare per lasciarsi alle spalle gli altri partecipanti ancora non conosce il proprio destino.

Questo periodo del Cashback si è chiuso il 30 giugno 2021. Stiamo aspettando di ricevere le ultime transazioni, per calcolare i rimborsi. Riceverai un messaggio quando l'operazione verrà completata.

Rimane da capire anche se, e in che modo, il giro di vite promesso nei confronti dei furbetti avrà effetto sulla composizione della classifica finale resa nota entro il 10 luglio. È previsto lo storno delle operazioni irregolari.

Il bonus extra da 1.500 euro sarà incassato dagli aventi diritto tramite bonifico prima di fine agosto, all'IBAN indicato. L'importo andrà a sommarsi a quello maturato con il rimborso del 10% sulle spese eseguite nei negozi, quest'ultimo fino a una soglia massima di 150 euro. Per il prossimo semestre tutto è sospeso, sia il Cashback sia il Super Cashback.

Nessun cambiamento è invece stato imposto alla Lotteria degli Scontrini, altra iniziativa finalizzata alla promozione del cashless, lanciata anch'essa nei mesi scorsi con l'obiettivo dichiarato di stimolare la popolazione all'utilizzo dei pagamenti elettronici e contribuire così a un progressivo abbandono del contante.