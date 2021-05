Cashback, superato il mezzo miliardo di transazioni

Dall’inizio del Piano Cashless Italia ad oggi sono state fatte ben 503.691.991 transazioni compatibili con il programma “cashback”. Mezzo miliardo di pagamenti in digitale, quindi, registrati da circa 8,5 milioni di italiani attraverso più di 15 milioni di strumenti di pagamento attivati.

Sono questi i numeri di un programma che, pur se avversato politicamente e criticato per le evidenti sbavature nel regolamento, ha dalla sua una penetrazione forte che proprio nei numeri andrà pesata per dipingere un giudizio conclusivo.

Mezzo miliardo di transazioni

Il programma è iniziato lo scorso dicembre ed il primo semestre completo terminerà a fine giugno. Complessivamente sono previsti 3 semestri completi, ma su questo fronte si attendono indicazioni dal Governo dopo che la Corte dei Conti (pur premiando i buoni intendi del progetto) ha suggerito qualche variazione nel regolamento attualmente adottato.

Il primo semestre del 2021 (ancora incompleto) ha già registrato 440 milioni di transazioni con 7,5 milioni di utenti attivi sul cashback: la metà di questi ha già superato le 50 transazioni (limite che autorizza alla maturazione del cashback del 10%), metà sono invece ancora in cerca del traguardo. Alcune centinaia di migliaia di utenti si sfideranno invece per il raggiungimento della famigerata quota 100.000, utile a guadagnare il Super Cashback da 1500 euro. Ad oggi sono poco più di 800 mila gli italiani che hanno già all’attivo più di 100 transazioni, ma saranno solo 100 mila coloro i quali riusciranno a farne più di 450-500 (forbice della stima indicante la soglia approssimativamente utile per raggiungere il Super Cashback).