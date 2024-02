CASIO dal feeling VINTAGE ma spirito eterno: al tuo polso con 20€

Il CASIO è uno di quei marchi che non cadrà mai nello scontato. I suoi orologi si vedono ovunque e da decenni vanno alla grande perché hanno dalla loro parte un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Hai sempre desiderato il modello vintage? Allora non te lo perdere.

L’ho appena trovato su eBay in promozione e con uno sconto del 31% il prezzo scende ad appena 20€. Cosa fai, te ne privi? Collegati al volo in pagina e aggiungilo al carrello.

Grazie ai servizi offerti dal sito, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

CASIO in edizione vintage: al polso è sempre perfetto

È eterno sotto tutti i punti di vista questo modello della casata CASIO. Impossibile non conoscerlo e soprattutto impossibile non averlo visto in giro. Perché te lo propongo? Perché potrebbe diventare l’accessorio da avere sempre al polso.

Se per una ragione o un’altra non ami i classici orologi da polso ma desideri avere un accessorio che ti faccia sempre sapere che ora è senza dover tirare fuori lo smartphone, ecco la tua soluzione.

Display digitale retroilluminato, colorazione nera e uno stile che si adatta sua a lui che a lei con dimensioni praticamente perfette. Mettilo al polso e non rinunciare mai a sfoggiarlo.

Al suo interno trovi le impostazioni per impostare l’ora sul formato che preferisci (12 o 24) ma anche la sveglia, il cronometro e il calendario automaticamente sincronizzato.

È anche resistente all’acqua e non ha paura di mettersi in gioco, insomma, come farne a meno?

Collegati al volo su eBay dove trovi il tuo Casio Vintage a soli 20€ con sconto del 31% in corso proprio in questo momento. Acquistalo con un solo click prima che sia troppo tardi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.