Casio F-91W, ecco l’offerta per un classico che non stanca mai

Negli ultimi anni gli orologi sono diventati dei piccoli smartphone con i quali chiamare, mandare messaggi, utilizzare le app. Tutto bello e utile, ma a tratti anche un po’ stancante. Siamo immersi nella tecnologia che, per quanto utile e indispensabile, a volte rischia di distogliere la nostra attenzione da ciò che conta. Se sei tra coloro che vogliono indossare un orologio per consultare l’ora, impostare una sveglia e curare lo stile, il Casio F-91W è quello che fa per te. Sì, proprio lui, l’iconico orologio vintage degli anni Novanta: è ora in offerta su eBay a soli 20€!

3 ragioni per scegliere l’orologio CASIO F-91W

Estrema affidabilità

Batteria incredibilmente duratura

Design iconico

Vintage, originale, iconico

Questo è il classico orologio Casio degli anni Novanta e che nella sua semplicità (anche se all’epoca era tecnologicamente avanzato) racchiude l’essenziale per un orologio. Nei suoi 21 g di leggerezza il Casio F-91W include il cronometro (1/100 sec. – 1 ora), il calendario automatico e l’allarme giornaliero oltre ovviamente, all’indicazione chiara e immediata dell’orario in formato digitale.

Movimento: Quartz, digitale

Cassa: Resina

Misure: 38,20mm x 33,20mm x 8,50mm (A x L x P)

Fondo: Acciaio, con viti

Vetro: Resina

Corona: Acciaio, pulsantiera 3 tasti

Quadrante: Cristalli liquidi

Cinturino: Silicone, nero

Chiusura: Resina, fibbia

Bello, leggero, inconfondibile e perfetto anche come idea regalo per un genitore, un parente o un amico. Perfetto sia per gli uomini che per le donne è uno di quegli orologi che ha fatto la storia e ancora oggi a distanza di quasi quarant’anni è un vero e proprio oggetto di stile.

Ideale per chi…

Vuole un orologio essenziale, resistente e senza fronzoli

Apprezza il minimalismo e l’efficienza old‑school

Cerca un’alternativa affidabile ai modelli moderni e costosi

Su eBay lo puoi acquistare a soli 20€ e farti un regalo semplicemente meraviglioso.