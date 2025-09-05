L'iconico orologio CASIO F-91W è in offerta: mettilo al polso

Unisex e dal fascino vintage, CASIO F-91W è protagonista oggi di un’ottima offerta su eBay. Stiamo ovviamente parlando dell’orologio digitale che ha segnato un’epoca e che ancora oggi, nell’era degli smartwatch, riesce a conquistare con il suo fascino classico che non invecchia mai. Le dimensioni della cassa sono 38,2×35,2×8,5 mm, il peso si attesta a 21 g. Lo si è visto al cinema in pellicole come L’impostore (2012), Colpo di fulmine: il mago della truffa (2009), Noi siamo tutto (2017), Fusi di testa (1992), Napoleon Dynamite (2004) oltre che nelle serie Halt and Catch Fire (2012) e Stranger Things (2016).

CASIO F-91W: più che un orologio, un’icona

Lanciato nel 1989, è diventato un’icona intramontabile. Unisce semplicità, funzionalità e design leggero grazie all’impiego di una resina robusta. Oltre a indicare ora e data, integra il cronometro al centesimo di secondo, la sveglia, la retroilluminazione e una batteria CR2016 che dura fino a 7 anni. È anche impermeabile. Il tratto distintivo è senza dubbio il suo quadrante squadrato, simbolo di stile che ha segnato intere generazioni. Guarda altre immagini nella scheda dedicata.

Grazie all’offerta in corso lo puoi acquistare al prezzo di soli 20 euro, con un buon risparmio in confronto al listino ufficiale. Non sappiamo quante siano le unità disponibili, ma considerando il rinnovato interesse verso lo stile anni ’80, non fatichiamo a immaginare che potrebbe andare a ruba. Se sei interessato a comprarlo, ti consigliamo dunque di non perdere tempo.

