CASIO F-91W a soli 20€: classico senza tempo, prezzo imbattibile

Un classico senza tempo, sempre attuale: CASIO F-91W è l’orologio digitale per eccellenza e oggi lo trovi in forte sconto su eBay. Ha attraversato le generazioni diventando una vera e propria icona, grazie al design intramontabile e alla sua affidabilità. L’estetica vintage e il peso di soli 21 grammi lo rendono adatto a qualsiasi polso. Il display mostra ora, data e giorno della settimana. Sono poi incluse funzioni come cronometro, sveglia giornaliera e calendario automatico.

Orologio digitale in offerta: l’iconico CASIO F-91W

Non manca nemmeno la retroilluminazione LED per una chiara lettura al buio. A racchiudere il tutto è una cassa in resina da 33 mm, resistente all’acqua contro schizzi e pioggia. Un altro indiscutibile punto di forza è rappresentato dalla durata della batteria di circa 7 anni. Dal suo debutto nell’ormai lontano 1989, ha conquistato i cuori di tutto il mondo e adornato i polsi delle celebrità, sia nella vita reale che sul grande schermo: è comparso nei film L’impostore (2012), Colpo di fulmine – Il mago della truffa (2009), Noi siamo tutto (2017), Fusi di testa (1992), Napoleon Dynamite (2004) e nella serie Halt and Catch Fire (2012) e Stranger Things (2016). Altre informazioni e immagini sono nella scheda completa.

Minimalista e unico nel suo genere, l’orologio digitale CASIO F-91W è in offerta su eBay a soli 20 euro. Lo sconto è automatico, non devi inserisce alcun codice promozionale, è pronto per essere messo nel carrello.

A proporlo è un venditore professionale italiano con quasi 128.000 feedback ricevuti dai clienti, tutti positivi. C’è anche la spedizione gratis con la consegna prevista in pochi giorni. È molto ricercato, ne sono già state vendute migliaia di unità e potrebbe andare sold out in breve tempo: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per non lasciarti sfuggire l’occasione.