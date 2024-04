Casio fx-570ES PLUS-2: la calcolatrice più venduta è in offerta

Il periodo degli esami e delle ultime verifiche dell’anno si sta avvicinando. Segnaliamo dunque uno sconto a tema su Amazon, quello dedicato a Casio fx-570ES PLUS-2, destinata a diventare un valido alleato sui banchi di scuola e per lo svolgimento dei compiti a casa. È il modello di calcolatrice scientifica più venduto dallo store, nella versione con la custodia protettiva in dotazione.

La calcolatrice Casio fx-570ES PLUS-2 con 417 funzioni

È adatta per la scuola secondaria di secondo grado e università, ammessa alla maturità. Ha un display naturale a matrice di punti per inserire e visualizzare le espressioni numeriche così come appaiono sui libri di testo e può contare su 417 funzioni. Il design è quello tipico del marchio: compatto e resistente, con tasti in plastica. Le dimensioni sono 161,5x77x13,8 millimetri, il peso si attesta a 105 grammi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Grazie all’offerta di oggi, hai la possibilità di acquistare la calcolatrice scientifica Casio fx-570ES PLUS-2 al prezzo finale di 30,48 euro, con uno sconto significativo rispetto a quello di listino, nella versione con custodia protettiva in dotazione. La politica di reso permette eventualmente di effettuarne la restituzione ottenendo un rimborso completo entro 14 giorni dalla ricezione, nel caso in cui non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, che assicura inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita direttamente a domicilio entro un giorno per chi effettua subito l’ordine. All’interno della scheda del prodotto puoi dare uno sguardo anche alle quasi 6.500 recensioni positive (con un voto medio molto alto pari a 4,7/5 stelle) lasciate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova l’articolo.