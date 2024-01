CASIO Vintage: tranquilla mamma lo metto al polso con SCONTONE su eBay

Perché privarsi di un bel orologio che non conosce tempo? C’è da dire che il CASIO in questo modello Vintage è proprio uno di quegli accessori che sta sempre bene ed è perfetto da avere al polso: compatto e con tutto il necessario. Ti strizza l’occhio anche se non sei amante dei modelli classici perché sì, ha il display digitale.

Semplice, casual e perfetto sia su polsi maschili che femminili. Visto che è in promozione su eBay te lo consiglio. Se sei interessato portalo a casa con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo ad appena 34€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.

CASIO Vintage: un orologio che al polso sta sempre bene

Lo indossi tutti i giorni e non ne fai mai a meno. Con il Casio dalla tua parte hai la possibilità di sapere sempre che ora è senza dover tirare fuori lo smartphone e poi diciamolo, fa sempre la sua figura! Disponibile in acciaio è luminoso e bello a vedersi.

Come ben saprai e puoi vedere, ti mette a portata di vista un display digitale illuminato così anche nelle ore buie non devi strizzare gli occhi. Con due formati di ora, puoi personalizzarlo a piacere.

Non mancano all’appello funzioni aggiuntive come il calendario automatico, il cronometro super preciso con un’ora di autonomia e le sveglie giornaliere.

Ti dirò, è resistente all’acqua così non hai problemi se lavi le mani, ad esempio e al suo interno ha una batteria che dura almeno 7 anni. Quindi perché farne a meno?

Collegati al volo su eBay dove hai la possibilità di acquistare il tuo CASIO vintage con un solo click. Approfitta dello sconto e rendilo tuo con appena 34€, è un affare.

Come ti dicevo, infine, le spedizioni sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.