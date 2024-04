Cassa Bluetooth 20W con audio a TUTTO TONDO e 30h di energia (29€)

Una cassa Bluetooth perfetta per la bella stagione in arrivo. Porta con te la musica che più ami senza freni grazie a questo modello ZEALOT che ha tutto al posto giusto tra cui un impianto audio a 360°, dimensioni compatte e potenza eccellente.

Sfrutta le 30 ore di autonomia con disinvoltura e portala dietro con te.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth 20W con tutto al posto giusto

Ha una forma allungata che ti permette di trattarla come una bottiglia e metterla nella tasca laterale dello zaino quando parti per l’avventura. Dopotutto le dimensioni sono un po’ quelle e il peso non è affatto un problema. Questa cassa Bluetooth di ZEALOT è un piccolo gioiellino per prestazioni e per qualità.

Ha un impianto audio a 360° per diffondere la tua musica preferita senza interferenze e 20W di potenza per poterla sentire come se fossi in un concerto. La caratteristica più saliente è che la cassa è impermeabile quindi la puoi mettere alla prova anche in piscina, mare e così via.

Collegala al tuo smartphone o computer usando il Bluetooth e godi di connessioni avanzate. Sotto la scocca protettiva dove trovi la porta per la ricarica, hai a disposizione un’entrata USB, una per cavo AUX e un lettore di schede TF per scegliere anche altre modalità di riproduzione.

30 ore di batteria complessiva con solo una ricarica e controlli fisici per gestire la riproduzione senza dover tenere in mano lo smartphone.

30 ore di batteria complessiva con solo una ricarica e controlli fisici per gestire la riproduzione senza dover tenere in mano lo smartphone.

