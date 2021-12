Cassa Bluetooth: economica ma suona una BOMBA

Sai, essere l'anima della festa è difficile se non hai una cassa Bluetooth. Altoparlante, speaker, chiamalo un po' come vuoi tu ma questo prodotto è indispensabile per rendere ogni occasione un giusto momento di divertimento. Per rimediare alle tue mancanze puoi approfittare della promozione su Amazon che ti fa portare a casa un modello esclusivo con soli 16,99€.

Le spedizioni? Veloci e gratuite con Prime e se non sei abbonato ti svelo come fare tra un paio di secondi.

Cassa Bluetooth: come ballare senza sosta ovunque

La cassa Bluetooth di Elehot è veramente bella a vedersi. Con un design lineare ma rifinito nei minimi particolari non la puoi non amare anche perché è dotata di luci LED integrate che si sincronizzano con la musica per un effetto ancora più spettacolare.

Semplicissima da collegare al tuo dispositivo, suona veramente capiente senza neanche farti mancare una nota. I bassi sono corposi mentre i toni alti setosi così da avere il massimo risultato in ogni circostanza. Non devi neanche preoccuparti della batteria dal momento che con una sola carica puoi goderti fino a 12 ore di riproduzione continua.

Quindi cosa stai ancora aspettando? L'occasione è tua su Amazon dove acquisti questa cassa Bluetooth per soli 16,99 euro. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.