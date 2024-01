Cassa Bluetooth IMPERMEABILE a soli 18€ con il Coupon 15€

Corri su Amazon per approfittare di una fantastica offerta imperdibile. Acquista la Cassa Bluetooth Impermeabile Besnoow a soli 18,89 euro, invece di 34,99 euro. Questo super prezzo, decisamente ridicolo per il prodotto che è, lo ottieni applicando il Coupon 15€ visibile sulla pagina. Un’occasione decisamente golosa per avere tutta la musica che vuoi a bordo piscina, al mare e anche sotto la doccia. La consegna gratuita è inclusa nella promozione per tutti i clienti Prime.

Cassa Bluetooth Impermeabile Besnoow: un vero gioiellino che costa niente

La Cassa Bluetooth Impermeabile Besnoow è perfetta per animare qualsiasi serata con gli amici senza preoccuparsi di acqua o liquidi che potrebbero “colpirla”. Infatti, certificata IP7, assicura una resistenza importante tanto che può essere utilizzata anche sotto la doccia. Dotata di un comodo display, hai sempre sott’occhio la batteria residua e l’ora. Inoltre, pratici pulsanti sulla scocca permettono di gestire riproduzione, volume, illuminazione RGB e molto altro ancora.

Dotata di una batteria da 100 mAh, offre fino a 8 ore di riproduzione. Acquistala subito a soli 18,89 euro applicando il Coupon 15€ di Amazon. Lo puoi fare se sei cliente Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

