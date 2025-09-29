 Cassa bluetooth impermeabile con 20 ore di musica a soli 19,99€: perfetta anche in doccia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cassa bluetooth impermeabile con 20 ore di musica a soli 19,99€: perfetta anche in doccia

Soundcore Select 4 Go è un'ottima ed economica cassa bluetooth perfetta da essere utilizzata all'aperto o anche sotto la doccia.
Cassa bluetooth impermeabile con 20 ore di musica a soli 19,99€: perfetta anche in doccia
Tecnologia Audio Hifi
Soundcore Select 4 Go è un'ottima ed economica cassa bluetooth perfetta da essere utilizzata all'aperto o anche sotto la doccia.

Vuoi che la tua musica preferita ti accompagni ovunque, all’aperto o persino sotto la doccia? Allora approfitta subito dell’offerta Amazon attiva sulla Soundcore Select 4 Go, una cassa bluetooth super portatile dal suono potente di 5W e una batteria che dura fino a 20 ore. Puoi prenderla subito a soli 19,99 euro.

Acquista la cassa su Amazon

Cassa soundcore

Una cassa che dunque resiste alle condizioni più estreme e che vanta una certificazione IP67 che la rende completamente protetta da polvere e immersioni temporanee in acqua. In più, è dotata persino di tecnologia galleggiante: nessun pericolo insomma se cade in vasca.

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

19,99 29,99€ -33%
Vedi l'offerta

Dal design leggero e con pratico cinturino incluso per renderla facile da trasportare, con la funzione True Wireless Stereo (TWS) puoi collegarne due diverse in modalità wireless e ottenere così un suono stereo coinvolgente. Un prodotto dunque completo e dal rapporto qualità-prezzo eccezionale: prendila adesso a soli 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore

Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore
Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso

Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso
Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)

Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)
37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67

37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67
Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore

Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore
Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso

Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso
Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)

Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)
37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67

37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 set 2025
Link copiato negli appunti