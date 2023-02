Cassa Bluetooth LG: tanta potenza e robustezza ad appena 24€

Se doveste essere alla ricerca di una cassa Bluetooth potente, robusta e con una grande qualità audio, non dovete assolutamente farvi scappare questa occasione su eBay. Stiamo parlando della cassa Bluetooth LG Xboom GO PL2 che ora è disponibile al costo di appena 24 euro grazie al coupon CASA23 da inserire prima di procedere con l’acquisto.

Cassa Bluetooth LG, ora la potrete acquistare ad appena 24 euro grazie a eBay

Questo speaker Bluetooth rispecchia perfettamente tutta la qualità del marchio LG. Il design elegante è interamente gommato per renderla resistente anche alle cadute più rovinose. Poi è leggero e di piccole dimensioni per essere portato facilmente ovunque voi vogliate. Grazie all’apposita applicazione Xboom potrete controllare facilmente vari parametri e gestire l’audio come meglio preferite.

Grazie alla certificazione IPX5 potrete anche portarla nelle vostre giornate in piscina o al mare senza pensieri di danneggiare la cassa. La batteria, inoltre, è praticamente infinita grazie a oltre 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica. Attraverso la tecnologia Meridian, la cassa Bluetooth ti assicurerà un audio eccellente con alti nitidi e bassi potenti, mentre con la tecnologia Sound Boost, potrai inoltre amplificare ulteriormente la potenza sonora.

In poche parole questa cassa Bluetooth di LG è di grande qualità e a soli 24 euro non potete farvela scappare. Tutto quello che dovrete fare è inserire il coupon sconto CASA23 nell’apposito spazio prima di procedere con l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.