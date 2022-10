Cassa Bluetooth portatile e impermeabile: solo 16 euro

Compatta, potente, portatile e resistente all’acqua: questa cassa Bluetooth da 20 W è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che la rende acquistabile a soli 16,49 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice JH43KULE al momento del pagamento. Le unità disponibili sono poche, gli interessati non perdano tempo.

Lo sconto che si sente: Cassa Bluetooth a -50%

La certificazione IPX7 ne garantisce la natura waterproof. Ottima l’autonomia, che arriva a 28 ore di riproduzione in modalità stereo con una sola ricarica della batteria interna, da effettuare tramite porta USB-C. C’è anche uno slot per schede microSD su cui caricare le canzoni da ascoltare. È ideale anche per gli ambienti esterni: piscina, spiaggia, feste, escursioni, barbecue e così via. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare questa cassa Bluetooth portatile e impermeabile da 20 W al prezzo finale di soli 16,49 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Sono inclusi, oltre ovviamente allo speaker, anche un cavo audio da 3,5 mm, quello per la ricarica USB-C e il manuale di istruzioni.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio. Approfittane subito grazie al codice JH43KULE, prima dell’inevitabile sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.