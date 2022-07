Cassa Bluetooth? Sì ma con stile e completamente personalizzabile

Una cassa Bluetooth che sa il fatto suo, sicuramente una delle più originali sul mercato e fattelo dire: non è solo fumo e niente arrosto. Grazie alla sua qualità, la utilizzi ovunque senza mai farti mancare niente.

E’ proprio il modello di Divoom e se da sempre l’hai osservato da lontano, oggi lo puoi rendere tuo grazie allo sconto in corso su Amazon. Apri la pagina e spunta il coupon per portarlo a casa con soli 47,99€, affrettati.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Divoom, la cassa Bluetooth più originale

Amante degli oggetti stravaganti? Questo fa al caso tuo e fattelo dire, è perfetto anche come regalo a un caro amico o familiare. Si tratta di una cassa Bluetooth che puoi utilizzare in ogni dove e quando senza problemi.

Grazie al suo pannello LED frontale, puoi creare opere con effetto pixel art senza limitare la tua creatività. Infatti scaricando l’applicazione sul tuo smartphone puoi optare sia per pannelli già presenti che per creazioni tutte tue.

Semplicissima da utilizzare, oltre a suonare bene è una vero e proprio pezzo d’arredamento. Inoltre puoi metterla sul comodino perchè se ne hai bisogno, funziona persino come radiosveglia.

Non farne più a meno e porta a casa la tua cassa Bluetooth più carina. La paghi pochissimo con la promozione in corso su Amazon, collegati ora e spunta il coupon per completare l’acquisto con soli 47,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.