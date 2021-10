Cassa Bluetooth Sony: ribasso del 33% e il prezzo scende una bellezza

La cassa Bluetooth di Sony è una bomba. Nonostante non sia pieno periodo per una festa in compagnia all'aperto, vista la promozione in corso su Amazon te la presento comunque. Sai com'è, con un ribasso del 33% il prezzo scenda a soli 39,99€ quindi vale la pena prenderla in considerazione. Per questo se ne hai sempre desiderato uno faresti bene ad approfittarne così per quando arriva la bella stagione, la hai già a disposizione.

Con le spedizioni Prime la ricevi in quattro e quattr'otto e ovviamente senza alcun spesa aggiuntiva.

Sony: cosa ti riserva questa cassa Bluetooth

Con la sua estetica semplice ma ricercata, la cassa Bluetooth di Sony non solo ti offre un mezzo con cui portare la festa ovunque vai, ma altresì un prodotto di qualità. Disponibile in svariate colorazioni arriva con il suo laccetto incluso che ti consente di appenderla praticamente dove vuoi per non averla in mezzo ai piedi. In fin dei conti ha delle dimensioni veramente minuscole!

Nonostante possa sembrare piccola, nel suo cuore nasconde degli altoparlanti di prima categoria che fanno suonare i tuoi brani preferiti proprio come se davanti avessi delle casse da concerto. Per vivere più a fondo l'esperienza, sono integrati dei bassi potenziati che non perdonano nessuno!

E' impermeabile e quindi resistente ad acqua e schizzi, quindi perfetta da portare in qualunque luogo. In più sul laterale presenta dei pulsanti comodissimi con cui gestire la riproduzione musicale in un solo click.

Che fai, non la compri? Collegati alla pagina ufficiale Amazon e fai tuo questo speaker Bluetooth di Sony a soli 39,99€. Le spedizioni sono gratuite per tutti i clienti ma se possiedi un abbonamento Prime la ricevi in 24 o 48 ore in base a dove abiti.