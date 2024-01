Cassa bluetooth tascabile su Amazon ad un prezzo SHOCK

Amazon sgancia un’ottima offerta pensata per te che vuoi portare la tua musica preferita in giro senza soluzioni ingombranti o troppo costose. Questa cassa bluetooth tascabile del marchio Anker è perfetta perché grazie allo sconto puoi averla a soli 21,84 euro. Un vero affare per un prodotto di questa qualità.

Cassa bluetooth tascabile Anker in offerta: la scheda

SoundCore Mini di Anker è un altoparlante Bluetooth estremamente portatile che offre un audio potente con bassi intensi grazie al suo driver audio da 5W e al subwoofer passivo integrato.

Questa cassa offre una libertà musicale senza limiti, supportando la connessione Bluetooth, la riproduzione da microSD e l’uscita AUX. Ciò significa che hai diverse opzioni audio a tua disposizione per personalizzare la tua esperienza di ascolto.

Da sottolineare la sua incredibile durata della batteria. Con la tecnologia Anker, la batteria interna garantisce fino a 15 ore di riproduzione continua con una singola carica. Questa è più del doppio rispetto ad altri altoparlanti delle stesse dimensioni sul mercato.

Nella confezione troverai l’altoparlante Anker SoundCore Mini, un cavo di ricarica Micro USB e la guida d’utilizzo. Con SoundCore Mini, porta la tua musica ovunque tu vada con un suono eccezionale e una comodità senza pari. Il tutto a soli 21,84 euro.

