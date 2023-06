Casse per PC con illuminazione RGB a 55€: sfrutta il coupon Amazon

Hai mai desiderato trasformare la tua configurazione informatica in un’esplosione di colori? Ora puoi farlo con le casse per PC Creative Pebble Pro con illuminazione RGB.

E la buona notizia è che su Amazon, grazie a un coupon sconto esclusivo, puoi portartele a casa al prezzo speciale di soli 55 euro invece di 79,99. Non perdere questa occasione di illuminare e potenziare il suono del tuo PC, risparmiando al contempo.

Creative Pebble Pro: casse per PC con potenza e stile

Immagina di poter personalizzare la tua esperienza audio con una gamma di luci a LED RGB. Con le Creative Pebble Pro, puoi scegliere tra una varietà di colori, passare tra gli effetti di luce e sperimentare diverse modalità di illuminazione. Puoi creare un’atmosfera unica e catturare l’attenzione di tutti con un’illuminazione che si adatta al tuo stile e al tuo umore.

Ma non è tutto: queste casse offrono un audio potente che supera di gran lunga le loro dimensioni compatte. Grazie agli amplificatori digitali e al nuovo design dei driver, le Creative Pebble Pro sono in grado di produrre un palcoscenico sonoro straordinario, indipendentemente dal volume. Puoi goderti un suono ricco e coinvolgente che ti farà vivere un’esperienza sonora immersiva.

Se sei un amante del cinema, apprezzerai sicuramente la qualità audio di queste casse. Con la tecnologia BassFlex, le basse frequenze saranno potenziate e i bassi risulteranno più profondi e vibranti. Inoltre, l‘elaborazione audio Clear Dialog garantisce una chiarezza impeccabile nei dialoghi vocali, permettendoti di cogliere ogni dettaglio dei tuoi film e programmi preferiti.

La potenza di queste casse non ti deluderà. Con un’uscita di 10 W RMS totali e una potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C, puoi goderti un audio amplificato che riempie la stanza. E se desideri un suono ancora più potente, puoi collegare un adattatore USB PD da 30 W per ottenere una potenza acustica fino a 30 W RMS totali e 60 W di picco.

Le opzioni di connettività sono ampie e versatili. Puoi utilizzare il cavo USB sia per l’alimentazione che per l’audio, garantendo un’installazione semplice e senza ingombri. Inoltre, le casse supportano la connettività wireless Bluetooth 5.3 e l’ingresso AUX da 3,5 mm, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni. Se hai bisogno di utilizzare un microfono o delle cuffie cablate, le porte disponibili rendono il collegamento rapido e intuitivo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di aggiornare il suono del tuo PC e di creare un’atmosfera unica con le casse per PC Creative Pebble Pro con illuminazione RGB. Acquistale ora su Amazon con il coupon sconto del 30% e risparmia, pagando solo 55 euro anziché 79,99. Offerta valida solo per un periodo limitato, quindi non esitare: prendi il controllo del suono e dell’illuminazione del tuo ambiente informatico con stile e convenienza.

