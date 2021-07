Casse per PC o soundbar portatile? ENTRAMBI con 13€

Può essere una cassa per PC, così da esaltare le performance audio rispetto alle limitate performance del proprio monitor. Oppure può essere una soundbar portatile, da utilizzarsi in mille occasioni. Ancora, può diventare un altoparlante mobile da accompagnare al proprio smartphone tramite jack. E non serve scegliere: gli altoparlanti Smalody possono essere entrambe le cose e solo per la giornata di oggi il prezzo scende da 21,99 a 13,99 euro. 36% di sconto, insomma, per una libertà che può far comodo a tutta la famiglia.

Basta collegare il cavo USB all'alimentatore e collegare il cavo audio da 3,5 mm all'uscita audio del dispositivo corrispondente (ad es. laptop / PC / smartphone / MP3), senza driver o software

Le luci LED incorporate accompagnano la musica per creare atmosfera, mentre il controller anteriore permette di accendere, spegnere e regolare il volume. Due altoparlanti integrati da 5W definiscono il suono. La logica plug&play è ciò che rende davvero eclettico l'altoparlante, perché lo si può staccare, spostare e ricollegare a piacimento senza alcun driver e senza alcuna installazione necessaria.

L'ottica è chiaramente quella low-cost, ma in questo prezzo ci sta tutto quel che possa servire per i contesti indicati. Per 13,99 euro non si può certo chiedere di più, anzi.