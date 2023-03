Cavi USB C Lightning certificati MFi lunghi 2M, solo 6€ per pochissimo

Se sei alla ricerca dei perfetti Cavi USB C Lightning per i tuoi dispositivi Apple e vuoi concludere un vero e proprio affare, non ti fare scappare questi modelli di Ankuy certificati MFi. Sicuri e di ottima qualità, grazie all’offerta lampo su Amazon te li porti a casa con poco.

Non sprecare tempo perché le scorte sono veramente limitate, grazie alle offerte di Primavera costa appena 6,95€ quindi aggiungili al carrello immediatamente.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Cavi USB C Lightning certificato MFi: il massimo per il tuo iPhone

Questi Cavi USB C Lightning sono una vera e propria salvezza. Oltre ad essere lunghi e comodi, li puoi utilizzare su tutti i tuoi prodotti Apple senza aver paura. Grazie alla certificazione MFi rispettano tutti i valori adeguati e ricarica in un batter d’occhio i tuoi iPad o iPhone senza incorrere in problematiche.

Devi sapere che essendo dotati di connettore USB C ti permettono di sbloccare la ricarica rapida per minimizzare i tempi e avere i tuoi prodotti pronti in quattro e quattr’otto. Ovviamente, se te lo stessi chiedendo, sono compatibili anche con gli ultimi modelli usciti sul mercato ossia la serie 14.

Lunghi 2 metri sono robusti, resistenti e con connettori rinforzati per non temere di spezzarli. Visto che in confezione ne trovi ben 2, uno lo puoi avere sempre di scorta così al momento opportuno lo hai già a portata di mano.

Che altro dirti se non di acquistarli al volo? Collegati immediatamente su Amazon dove l’offerta lampo sta per terminare. Acquista i tuoi Cavi USB C Lightning a soli 6,95€ grazie alle offerte di primavera.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

