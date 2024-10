Blocca il telemarketing selvaggio con il servizio Incogni

Il telemarketing selvaggio è uno dei problemi più significativi nell’ambito della cessione indiscriminata dei dati personali degli utenti. Una chiamata alle 8:00 del mattino, un’altra poco più tardi, e così fino all’ora di pranzo, per un totale almeno di 5-6 telefonate indesiderate.

Per bloccare il telemarketing aggressivo le istituzioni mettono a disposizione dei cittadini il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, fin qui però i risultati non sono affatto incoraggianti, anzi. Lo strumento che invece ha dimostrato la propria efficacia nel contrastare le chiamate e i messaggi spam è Incogni, sviluppato dal team di Surfshark, azienda punto di riferimento nel settore VPN: a questo proposito, segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile beneficiare di un maxi sconto del 50%.

Come bloccare il telemarketing selvaggio con Incogni

Alla base dell’efficacia di Incogni vi è il contatto diretto tra il servizio di Surfshark e i broker di dati, vale a dire quei soggetti nati nel corso degli ultimi anni per raccogliere i dati personali ceduti in maniera inconsapevole dagli utenti, per poi rivenderli a società di terze parti.

Nello specifico, la piattaforma Incogni richiede ai broker di dati direttamente la cancellazione di queste informazioni dai loro database. La rimozione è immediata. Nei mesi successivi il tool di Surfshark prosegue il suo lavoro, assicurandosi che i dati sensibili non siano di nuovo riacquisiti dalle aziende appena citate (ed è proprio per questo monitoraggio continuo che si tratta di uno strumento a pagamento).

Grazie alla nuova promozione in corso, il piano di 12 mesi di Incogni è in offerta a metà prezzo: attivandolo in questi giorni costerebbe 7,49 dollari invece di 14,98 dollari al mese.