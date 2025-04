Naviga sui social in maniera più sicura con Norton: adesso è in sconto del 70%

I social, si sa, potrebbero nascondere delle insidie e dei rischi. Sia per i più grandi che per i più piccoli. Qualcuno potrebbe impossessarsi del tuo account, oppure inviarti link o truffe che portano a siti pericolosi.

Per navigare in modo più sicuro sui social network c’è una nuova funzionalità nel piano Norton 360 Advanced. Si chiama Social Media Monitoring, le cui caratteristiche le approfondiremo nelle prossime righe. Prima di entrare nel dettaglio però vogliamo segnalarti che in questo momento il piano in questione è in offerta con il 70% di sconto al prezzo di 3,33€ al mese. Un’occasione da non perdere: per coglierla basta andare sul sito di Norton.

Cos’è il Social Media Monitoring di Norton

Si tratta di una nuova funzionalità inclusa nel pacchetto 360 Advanced di Norton, che aiuta a mantenere i tuoi account sui social media più sicuri. In sostanza, attraverso questo strumento, Norton monitora i tuoi account sui social media più diffusi e ti informa in caso di rilevamento di attività sospette.

Se Norton dovesse ritenere che il tuo account possa essere compromesso, te lo farà sapere comunicandoti i link a rischio. Può anche monitorare gli account dei tuoi figli e avvisarti di potenziali episodi di cyberbullismo, sfide pericolose su TikTok, contenuti espliciti o incitamento all’odio. Ecco i social che tiene sotto la lente di ingrandimento:

Facebook;

LinkedIn;

Twitter;

YouTube;

Instagram;

TikTok;

Snapchat.

Detto questo, Norton 360 Advanced è un piano completo, che protegge a 360°. Include una VPN per rendere la connessione privata, un password manager, un parental control e l’assistenza in caso di perdita del portafoglio o di identità rubata.

Acquistarlo adesso significa risparmiare il 70% sul costo originario nel primo anno: bastano 3,33€ al mese. Per approfittarne vai sul sito di Norton.