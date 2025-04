Il phishing online è una minaccia: Bitdefender ti protegge, al 50% di sconto

Il phishing online sta aumentando: le truffe del web sono sempre più frequenti e proteggersi è diventato assolutamente fondamentale. Una delle migliori protezioni anti-phishing, tra le più avanzate, è quella offerta da Bitdefender.

Si tratta di uno degli antivirus più affidabili sul mercato: questo tool è in grado di rilevare e bloccare siti web mascherati da pagine affidabili. Scopo del phishing online è sottrarre dati finanziari, come password o numeri di carta di credito. Ma con lo strumento in questione non sarà più una minaccia.

Oltretutto, questo è il momento ideale per averlo: tutti i piani sono in sconto del 50%. Per approfittarne basta andare sul sito di Bitdefender.

Proteggiti dal phishing online: scegli Bitdefender

Negli ultimi 5 anni, Bitdefender ha ottenuto uno dei migliori tassi di rilevamento nel settore. Non a caso milioni di sistemi in tutto il mondo usano i suoi software di sicurezza, basati su un’avanzata IA e altre tecnologie per anticipare, rilevare e bloccare istantaneamente anche le minacce più recenti. Ed è grazie a questo che riesce a contrastare il fenomeno del phishing online.

Tra le altre funzionalità che questo strumento garantisce, c’è l’online banking sicuro: protegge i pagamenti quando si fanno acquisti o altre operazioni bancarie online. In che modo? Mettendo a disposizione un browser dedicato, in grado di proteggere le transazioni e impedire ogni frode.

Ovviamente poi protegge in maniera efficace da malware e ransomware, fornendo uno scudo impenetrabile. Tutto questo utilizzando un minimo di risorse, non incidendo in maniera invasiva sulle prestazioni generali del PC.

Per quanto riguarda gli sconti, il piano Total Security – quello più completo con protezione fino a 5 dispositivi – per il primo anno costa 42€ invece di 84,99€. Un risparmio significativo. Per approfittarne basta andare sul sito di Bitdefender e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze (sono tutti scontati del 50%).