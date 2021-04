Cavo 4-in-1: scende il prezzo, aumentano le opzioni

Amazon mette oggi sulla vetrina delle proprie offerte un particolare cavo “quattro-in-uno” che consente di collegare il proprio dispositivo mobile ad una presa USB senza problema alcuno di compatibilità. Il prezzo è pari a 8,49 euro grazie allo sconto del 22% disponibile solo per la giornata di oggi.

Cavo caricatore 4-in-1

Le peculiarità del cavo stanno nelle caratteristiche costruttive che la SDBAUX ha previsto in questo concept, che ha piccole importanti differenziazioni rispetto ad altri cavi di ricarica similari. Anzitutto ha un modulo retrattile, il che consente di tenere sempre in ordine la propria strumentazione potendola anche facilmente riordinare all’interno della tasca di una borsa da trasporto. Inoltre si tratta di un “4-in-1”, disponibile al medesimo prezzo dei “3-in-1” del medesimo brand. La differenza sta nel fatto che il dispositivo a quattro vie ha un duplice terminale Lightning per dispositivi Apple, potendo quindi ricaricare dalla medesima USB e allo stesso tempo, ad esempio, iPad e iPhone.

Complessivamente caricabatterie retrattile SDBAUX conta quindi:

1 presa USB Type-C

1 presa Micro USB

2 prese Lightning

L’estensione complessiva massima è pari a 1 metro.

La cosa più interessante è il terminale di ricarica che consente di distanziare le singole prese. Non si tratta soltanto di una scelta stilistica: così facendo è possibile realmente collegare liberamente fino a 4 device contemporaneamente, disponendoli su un piano e permettendo ad ognuno di attingere all’energia proveniente dalla medesima presa USB. Ciò può essere utile per tenere in carica i propri device durante la giornata o per tenerli vicini senza dover occupare troppe prese, oppure ancora per portarsi appresso un solo cavo e poter ricaricare qualunque cosa senza dover badare al tipo di connettore necessario.

Attenzione: l’offerta scade entro la giornata di oggi, 27 aprile.