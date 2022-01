Cavo di ricarica 3 in 1: tutto quello che ti serve a soli 5€

Un cavo di ricarica 3 in 1 significa eliminare tutto quel disordine che hai vicino alla presa. Ma soprattutto significa poter ricaricare tre dispositivi alla volta in un battito di ciglia. Un'invenzione geniale che devi assolutamente provare, soprattutto quando sei in viaggio e sai perchè? Ti serve solo lui ed hai risolto ogni tua esigenza. Lo paghi davvero pochissimo, se ti sbrighi su Amazon è in offerta lampo a soli 5,04€.

Nessun costo aggiuntivo, ma non perdere tempo se sei interessato, sono sicura che andrà a ruba.

Cavo di ricarica 3 in 1: la comodità che desideravi

Lo colleghi all'alimentatore e lui entra in funzione. Se vuoi lo usi con tutti e tre gli spinotti in contemporanea o anche solo con uno. Non ha importanza, fatto sta che a disposizione ti mette un connettore Lightning, uno Type C e un MicroUSB per non temere errori. È geniale perché racchiude al suo interno qualunque cosa di cui potresti aver bisogno.

Il suo potenziale è elevato così come la sua robustezza: non si tratta di un prodotto di scarsa qualità, ma anzi, supera di gran lunga i classici cavi che trovi in commercio. Ha un filo lungo 1,2 metri per il massimo della comodità, rivestito da nylon intrecciato così da rovinare è impossibile. Tutte le estremità sono rinforzate per evitare che un connettore possa non funzionare dopo poco tempo.

Non rinunci minimamente alla ricarica rapida dal momento che è supportata a pieno così come il riconoscimento automatico dello smartphone collegato, caratteristica che ti permette di salvaguardare la batteria.

Insomma, che altro dirti? Questo cavo di ricarica 3 in 1 è di una comodità assurda a casa, in viaggio, in ufficio. Con l'offerta lampo su Amazon fai bene ad acquistarlo perché costa solo 5,04€, non fartelo scappare. Con Prime le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.