Cavo DisplayPort 8K a DisplayPort 1.4 a meno di 9 euro su Amazon (-44%)

Questo cavo DisplayPort 8K a DisplayPort 1.4 è utile per collegare tra loro anche monitor di generazioni diverse, perfetto magari per una configurazione multi-monitor sulla scrivania. Grazie allo sconto del 44% su Amazon puoi acquistarlo a soli 8,82 euro invece di 15,68, il suo prezzo mediano.

Le caratteristiche del cavo DisplayPort 8K a DisplayPort 1.4

Questo cavo è progettato per collegare i computer più recenti ai monitor dandoti una versatilità d’uso senza pari: puoi lavorare su un display con risoluzione fino a 8K (7680 x 4320), oppure goderti il 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 60 Hz) con HDR dinamico. Volendo, il cavo supporta anche il 3D e offre una frequenza di campionamento audio fino a 1536 kHz.

Le configurazioni multi-schermo non sono un problema con il supporto per larghezza di banda elevata HBR3 massima di 32,4 Gbps, mentre le tecnologie Display Stream Compression (DSC) 1.2 e Forward Error Correction (FEC) garantiscono una trasmissione video senza interruzioni e una qualità dell’immagine impeccabile.

I connettori placcati in oro garantiscono resistenza e durabilità: la schermatura in lamina a treccia offre protezione contro le interferenze. Non perdere quindi questa occasione e acquistalo a soli 8,82 euro invece di 15,68.