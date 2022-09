Cavo ethernet piatto lungo 30 metri: ti bastano 20 euro su Amazon

Hai bisogno di un cavo ethernet piatto veramente veramente lungo? Allora approfitta di questa offerta lampo: se lo acquisti entro le prossime ore, questo cavo Cat 6 da 30 metri può essere tuo a soli 20 euro.

Inserito nel programma Prime, acquistandolo adesso e da abbonato hai la spedizione gratuita ed immediata. Lo riceverai a casa tua nel giro di un paio di giorni: ricordati solo di fare attenzione prima di srotolarlo!

Cavo ethernet piatto lungo 30 metri: arrivi davvero dove vuoi

Ti sembra un’esagerazione? Può darsi per applicazioni più convenzionali, ma ci sono casi in cui l’utilizzo di un cavo così lungo è a dir poco necessario per le proprie esigenze. In questo caso, del resto, hai anche un altro vantaggio oltre quello della lunghezza: è un cavo con design interamente piatto, flessibile, ma resistente. Lo fai passare dove vuoi e non hai paura di romperlo.

Compatibile con il protocollo Cat 6, puoi trasmettere ad altissime velocità con una larghezza di banda fino a 250MHz e in generale un trasferimento dati che può avvenire fino a 1 Gbps. Per lavorare da casa o in ufficio è praticamente perfetto.

Realizzato in 100% filo di rame non ossigenato, resiste alla corrosione e dura a lungo. All’interno della confezione troverai anche 20 clip per cavi, così non dovrai nemmeno acquistarli a parte.

Insomma, paghi adesso solo 20 euro e hai subito tutto quello che ti serve per creare il tuo collegamento ethernet. 30 metri saranno sicuramente efficienti per gran parte delle esigenze, che sia in casa, in ufficio o in altro ampio ambiente di lavoro.

