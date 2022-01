Cavo HDMI 4K (2m) di alta qualità a POCHI EURO

Hai appena comprato una b e non sei disposto ad accettare compromessi in termini di qualità delle immagini? Ti serve un cavo HDMI 4K come si deve, progettato per non degradare il segnale proveniente dai dispositivi collegati. Oggi puoi trovare quello del marchio iVANKY in sconto a pochi euro su Amazon.

Il cavo HDMI 4K definitivo in sconto su Amazon

Garantisce il pieno supporto allo standard 2.0, ma al tempo stesso la retrocompatibilità con le generazioni precedenti. Ha una lunghezza di due metri e può trasmettere contenuti HDR o in 3D senza abbatterne in alcun modo la qualità. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione del prodotto, è adatto per collegare qualsiasi fonte audio-video a televisori o monitor: dalle console videoludiche di ultima generazione ai lettori Blu-ray, dai player multimediali ai computer.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il cavo HDMI 2.0 di iVANKY con pieno supporto al 4K/60Hz al prezzo finale di soli 7,59 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.