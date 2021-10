Due metri di lunghezza, rivestimento in nylon intrecciato per garantire un ciclo vitale praticamente infinito e pieno supporto allo standard HDMI 2.0 per trasferire senza alcun decadimento il segnale 4K@60Hz: oggi il cavo del marchio ZKAPOR è proposto su Amazon con un coupon sconto davvero irrinunciabile. Lo puoi acquistare per pochi euro.

Il top dei cavi HDMI a un prezzo davvero ridicolo

È perfetto per TV, lettori Blu-ray o console videoludiche come PlayStation e Xbox. C'è anche il supporto ai contenuti 3D. I clienti hanno già avuto modo di provarlo assegnano un voto 5/5 stelle, a testimonianza della qualità. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla scheda del prodotto.

Non c'è bisogno di aspettare un mese per le offerte del Black Friday: oggi il cavo HDMI 2.0 di ZKAPOR è disponibile su Amazon al prezzo di soli 5,09 euro: il coupon sconto è applicato in automatico non appena inserisci l'articolo nel carrello.