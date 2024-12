Cavo iPhone certificato MFi, 5€ per una bomba da 1.2m e ricarica rapida

Un super cavo da usare per la ricarica del tuo iPhone senza rinunciare alla sicurezza. Con RAVIAD vai sul sicuro grazie a questo prodotto eccezionale da abbinare a prodotti fino alla serie 14 perché, come puoi notare, è dotato di connettore Lightning. Lungo 1,2 metri è proprio comodo sotto tutti i punti di vista. Puoi acquistarlo a soli 5€ su Amazon con un doppio sconto ora in corso: prima un ribasso del 37% e poi un coupon dal 10% da attivare in pagina. Non perdere tempo e approfittane subito.

Cavo iPhone certificato MFi: il più sicuro per il tuo telefono

Quando decidi di cambiare cavo per ricarica lo smartphone, assicurati di star acquistando un prodotto ottimo e sicuro. Per iPhone, ad esempio, puoi optare per dispositivi certificati MFi che non sono originali ma hanno ottenuto una certificazione, per l’appunto, che ne attesta la qualità. RAVIAD, in questo, è un marchio con cui andare sul sicuro.

Per questo, il cavo iPhone che ti sto proponendo è l’acquisto migliore che potresti fare. Conta che lo puoi usare con qualunque serie fino alla 14, l’ultima che supporta la ricarica attraverso porta Lightning. Lungo 1,2 metri ha un connettore USB A, ossia standard, per abbinarlo alla classica basetta di Apple che sicuramente hai già.

Tutto il filo è ricoperto da un intreccio di nylon che ne assicura robustezza mentre i connettori sono rinforzati per non spezzarsi anche a lungo andare. Praticamente è resistente, sicuro e perfetto così come è.

A soli 5€ su Amazon, il cavo iPhone di RAVIAD è quello giusto da acquistare. Corri immediatamente in pagina dove con un doppio sconto lo porti a casa, mi raccomando: spunta il coupon del 10% prima di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.