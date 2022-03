Cavo magnetico 3 in 1: la ricarica dei dispositivi diventa SMART

Hai mai pensato di dire addio a tutti quei cavi e cavetti che occupano soltanto tanto spazio? Con questo magnifico cavo magnetico 3 in 1 risolvi ogni tua esigenza in un singolo gesto. Economico e comodo allo stato puro, se pensi che te lo porti a casa con appena 8€ e qualche centesimo grazie ad Amazon, non concludi di leggere che già lo hai comprato.

Lungo, resistente e altamente sicuro, è proprio quello che ti ci vuole.

Non dimenticare che se hai un abbonamento Prime, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cavo magnetico 3 in 1: mai più senza questo gioiellino

Ma in che senso magnetico? Eliminiamo subito l’elefante rosa dalla stanza mentre ti spiego perché ha un attacco magnetico. Se lo guardi già capisci come funziona: praticamente il cavo e i connettori sono due entità differenti. In questo modo hai la possibilità di scegliere in autonomia quale utilizzare sul tuo dispositivo senza uscire pazzo nel cambiare alimentatore e cavo in generale.

A disposizione hai tre tipologie: un MicroUSB, un Lightning e un Type C. In altre parole le utilizzi su smartphone Android, iOS, tablet e dispositivi più vari.

Il cavo, in sé e per sé, è di qualità eccellente. Lungo un intero metro ti lascia l’autonomia di cui hai bisogno senza crearti fastidio. In più grazie al rivestimento in nylon intrecciato, non si rovina e ti dura tantissimo tempo.

Compatibile con qualunque prodotto tu abbia in mente, è una vera genialata.

Ps: i connettori non li perdi perché essendo magnetici a loro volta, puoi lasciarli fissi sul dispositivo di tuo interesse per averli sempre a portata di mano.

Pronto a svoltare le operazioni di ricarica? Portati a casa questo cavo magnetico 3 in 1 con soli 8,99€ su Amazon, ne vale assolutamente la pena. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.