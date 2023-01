Cavo USB C 100W: ci ricarichi smartphone e laptop (2pz)

Un cavo USB C USB C da non sottovalutare. In realtà questa promozione te ne fa ricevere a casa ben due e a che prezzo! Comodissimi da avere sempre a portata di mano, puoi utilizzarli con smartphone, laptop e tutto ciò che vuoi.

Di ottima fattura e con potenza fino a 100W sono esattamente da non perdere. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistarli con un ribasso del 63%. Con soli 13,99€ li hai entrambi, cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Un solo cavo USB C? No grazie, ne hai due da 100W ora

Questi due cavi USB C 100W sono spaziali. Li puoi utilizzare in totale libertà senza mai aver paura di rovinare i tuoi prodotti. Infatti hanno al loro interno un chip intelligente che regola automaticamente il livello di energia da far passare, tu non devi far altro che collegare il tuo prodotto.

Come ti ho detto, trattandosi di cavi con doppio connettore USB C, puoi utilizzarli al massimo del potenziale senza mai scendere a compromessi. Perfetti anche per i prodotti Apple, sono compatibili con una miriade di brand.

Lunghi 2 metri ciascuno non ti impongono alcun limite, ma anzi ti lasciano tutta la libertà di movimento di cui sei in cerca. In più ti faccio notare che sono rivestiti da un intreccio di nylon per renderli indistruttibili e resistenti.

Non aspettare un secondo in più perché non ti porti un solo cavo USB C ma bensì due pezzi a casa con soli 13,99€ su Amazon grazie al ribasso del 63%.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.