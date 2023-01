Cavo USB-C in offerta: il pack da 3 pezzi è in sconto a 9 euro

L’ultima normativa al riguardo dell’Unione Europea ha sancito che lo standard USB-C è destinato a diventare quello obbligatorio per tutti i dispositivi elettronici: prodotti Apple compresi. Per questo ad oggi avere un cavo USB-C è indispensabile e se hai bisogno di una piccola scorta puoi acquistare questa confezione da 3 pezzi in offerta a soli 8,99 euro su Amazon.

Cavo USB-C: ora funziona su tutto

Questi cavi USB-C, dalla lunghezza di 2 metri, sono naturalmente compatibili con gran parte dei dispositivi elettronici di ultima generazione tra smartphone, tablet, console da gioco, iPad 2022, MacBook, Notebook e molto altro ancora. Sono progettati per la ricarica rapida e la sincronizzazione dei dati ad alta velocità: supportano infatti la ricarica a 3A e una velocità di trasferimento di 480 Mbps.

Non preoccuparti per la resistenza perché i cavi sono realizzati con connettori rinforzati e uno strato esterno in nylon intrecciato. Super flessibili possono sopportare oltre 15.000 test di piegatura: non si rompono e non si aggrovigliano poiché sono stati progettati appositamente per l’uso quotidiano.

Un pacchetto di indubbia utilità così da avere una piccola scorta pronta per esigenza: il costo in offerta è di 8,99 euro. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.