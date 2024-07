Cavo USB C USB C da 2 metri 100W per MacBook e non solo (9€)

Ricarica sia lo smartphone che il tuo computer portatile senza mai doverti più preoccupare. Se sei alla ricerca di un cavo USB C USB C di ottima fattura con questo modello che ho appena scovato su Amazon hai tutto ciò che ti occorre. Lungo 2m è compatibile anche con prodotti come MacBook e iPad, è affidabile e di ottima qualità.

Con lo sconto del Prime Day 2024 hai la possibilità di farlo tuo a meno di €10. Collegati subito su Amazon per aggiungerlo al carrello e non avere pensieri.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Cavo USB C USB C per ricaricare tutti i tuoi device, sconto prime Day

Un ottimo cavo USB C USB C che è compatibile con svariati dispositivi e soprattutto con tutti i marchi disponibili sul commercio. La sua qualità è così elevata da poterlo utilizzare anche per la ricarica di prodotti più grandi e più esigenti come i computer portatili di Apple ma anche dispositivi di Samsung, Xiaomi e perché no persino console gaming come la Nintendo Switch.

Il cavo in questione supporta una ricarica fino ai 100W. Ha una lunghezza di due metri per permetterti di muoverti in maniera agevole ed ha connettori rinforzati che ti assicurano una robustezza elevata.

Non solo, al suo interno è integrato un chip di ultima generazione in grado di assicurare velocità, sicurezza e precisione per non mettere mai a rischio i tuoi dispositivi.

Non perdere questo occasione e collegati immediatamente su Amazon per poter acquistare il tuo cavo USB C USB C a soli 9,79€ grazie agli sconti del Prime Day 2024.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.