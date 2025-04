iPhone 17 Air: design sottolissimo, ma fotocamera sporgente

La prossima gamma di smartphone Apple dovrebbe includere anche quello che è stato etichettato come iPhone 17 Air, ovvero il “melafonino” più sottile di sempre che andrà a rimpiazzare l’attuale modello Plus. A tal riguardo, nelle scorse ore sono state diffuse alcune foto di un modellino che dovrebbe rappresentarne accuratamente il design del dispositivo, consentendo di avere una visione ancora più chiara di come sarà effettivamente.

iPhone 17 Air: spessore estremamente ridotto, fotocamera troppo sporgente

A diffondere le foto è stato il noto leaker Majin-Bu tramite X, solitamente ritenuto piuttosto affidabile. Osservando l’immagine in alto e quelle accessibili tramite il link in fonte, è possibile notare lo spessore estremamente ridotto di iPhone 17 Air, che dovrebbe essere di appena 5,5 mm, ma anche la presenza di una camera-bar piuttosto sporgente.

A quanto pare, poi, iPhone 17 Air, come già più volte anticipato, sarà dotato di una singola fotocamera, inglobata in un elemento a pillola che si estenderà orizzontalmente da una parte all’altra della scocca, sulla falsariga di quanto fatto da Google con i suoi più recenti smartphone Pixel.

La camera-bar, però, crea una sorta di scalino uniforme che, pur inclinando leggermente il dispositivo quando viene appoggiato, dovrebbe garantirne la stabilità. Inoltre, tenendo conto dell’estrema sottigliezza dello smartphone, quei millimetri aggiuntivi potrebbero facilitarne la presa.

Ovviamente, dal punto di vista meramente estetico, una camera-bar così evidente rischia di andare a “cozzare” con l’effetto del profilo sottilissimo, in special modo nel caso in cui l’utente dovesse optare per l’adozione di una cover protettiva a filo con il comparto fotografico.