Apple Vision Pro 2: in arrivo entro fine anno

Apple Vision Pro 2, la seconda generazione del visore del colosso di Cupertino, potrebbe essere attualmente produzione di massa, in modo tale da venire lanciato sul mercato entro la fine dell’anno.

Apple Vision Pro 2: ora in produzione di massa, in arrivo entro fine 2025

A riferirlo è stato, nelle scorse ore, il sito Web cinese IT Home, facendo riferimento a informazioni provenienti da una fonte sconosciuta. Il sito afferma infatti che i componenti chiave del nuovo Apple Vision Pro, inclusi pannelli, alloggiamenti e circuiti, sono passati alla produzione di massa prima e che alcuni fornitori Apple si stiano affrettando il più possibile per evadere gli ordini.

A ottobre scorso, Wayne Ma di The Information aveva rivelato che Apple aveva ridotto bruscamente la produzione dell’attuale modello del visore, con l’intenzione di interromperne completamente la realizzazione entro la fine del 2024. Secondo queste indiscrezioni, la società avrebbe già accumulato in magazzino un numero di unità sufficiente a coprire la domanda per il resto del ciclo di vita del primo modello, che dovrebbe protrarsi fino al 2025.

Nel mentre, sebbene lo sviluppo di un Apple Vision Pro completamente rinnovato sembri essersi momentaneamente fermato, secondo The Information la “mela morsicata” starebbe comunque lavorando a un aggiornamento incrementale del visore che non stravolgerà il design e apporterà solo miglioramenti mirati.

Ad essere convinti del fatto che Apple Vision Pro sarà una versione più evoluta del modello attuale sono anche l’analista Ming-Chi Kuo e Mark Gurman di Bloomberg. A loro dire, infatti, il design rimarrà sostanzialmente invariato, ma sarà introdotto un nuovo chip per migliorarne le prestazioni. Inoltre, Apple potrebbe riutilizzare numerosi componenti già prodotti per il primo modello, andando in tal maniera a ridurre i costi di produzione.