Cavo USB C - USB C da 2 metri e con potenza 60W? 2 pezzi a 5,60€ cad

Quell’odioso momento quando stai ricaricando il tuo laptop o il tuo smartphone, cambi posizione e… Niente, non puoi cambiarla perché il cavo che hai è lungo un metro e una ciliegia quindi stai zitto e fermo, te lo meriti. Ovviamente scherzo, metti fine a questa situazione optando per un modello resistente, robusto ma soprattutto lungo e durevole. Affidati a UGreen che ti mette a portata di mano un cavo USB C USB C in tutto il suo splendore, anzi due.

Porta a casa la coppia senza pensieri. Collegati su Amazon dove sono in promozione e pagali entrambi 11,27€, non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cavo USB C USB C: la qualità la senti subito

In confezione trovi un Cavo USB C firmato UGREEN e un suo gemello. Al prezzo di uno ne porti due a casa così li usi per scopi diversi oppure ne tieni sempre uno di scorta, cosa che non può fare male. Compatibili con qualunque prodotto, li puoi usare con smartphone, tablet, laptop e tutti questi dispositivi che hanno un’entrata di tipo C.

In modo particolare supportano la ricarica fino a 60W ma possono essere utilizzati anche per trasferimenti ad alta velocità.

Parlando del loro design ho ben poco da dirti: sono indistruttibili. Analizzandoli scopri che sono lunghi 2 metri ciascuno, hanno connettori rinforzati e lunghezza ricoperta da intreccio di nylon per renderli super robusti. Saltaci anche la corda nel tempo libero, non si fanno niente.

Allora, te ne privi? Secondo me dovresti collegarti al volo su Amazon per acquistare il tuo Cavo USB C USB C e il suo gemello ad appena 11,27€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.