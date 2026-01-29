 CCleaner Premium: efficienza e privacy a costo dimezzato
CCleaner Premium ottimizza sistema e privacy su PC, Mac e Android con pulizia avanzata e assistenza tecnica, disponibile in offerte scontate per abbonamenti annuali e biennali.
Mantenere PC, Mac e dispositivi Android efficienti e protetti è sempre più complesso. File inutili, software obsoleti e tracciamento online possono incidere su prestazioni, sicurezza e privacy. CCleaner Premium offre una suite che combina ottimizzazione del sistema, protezione della privacy e supporto tecnico dedicato, il tutto con sconti significativi.

Scopri l’offerta di CCcleaner

Cosa include CCleaner Premium

L’abbonamento CCleaner Premium offre 1 anno di CCleaner Professional per 5 dispositivi (PC, Mac o Android), integrando strumenti aggiuntivi pensati per un utilizzo quotidiano più sicuro e fluido:

  • CCleaner Professional: pulizia avanzata dei file inutili, gestione delle app in avvio e aggiornamento automatico dei software per migliorare prestazioni e stabilità.

  • Kamo – Privacy del browser avanzata: strumento dedicato alla protezione della privacy online, che riduce il tracciamento e maschera l’identità digitale durante la navigazione.

  • CCleaner per Mac Pro e Android Pro:  funzionalità di ottimizzazione disponibili anche su macOS e dispositivi mobili.

  • Premium Tech Support: assistenza tecnica online tramite chat, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la risoluzione dei problemi del PC.

L’offerta attuale

CCleaner Premium è disponibile con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino:

L’offerta su CCleaner Premium prevede due opzioni di abbonamento pensate per chi utilizza più dispositivi. La versione da 1 anno per 5 dispositivi è disponibile al prezzo promozionale di 26,98 €, rispetto al prezzo di listino di 89,95 €, consentendo un risparmio significativo sul costo annuale del servizio.

Per chi preferisce una soluzione di più lungo periodo, l’abbonamento 2 anni per 5 dispositivi rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo, con un costo in offerta di 53,98 € invece di 179,95 €, pari a 26,99 € all’anno.

Il prezzo finale per l’abbonamento annuale include IVA al 22% ed è coperto da garanzia di rimborso di 30 giorni, offrendo la possibilità di provare il servizio senza rischi.

CCleaner Premium si rivolge quindi a utenti che cercano efficienza operativa, protezione dei dati e semplicità di gestione, con un costo annuale significativamente ridotto grazie all’offerta in corso. Per conoscere l’offerta completa di CCleaner Premium clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 gen 2026

29 gen 2026
