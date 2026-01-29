CCleaner Premium: efficienza e privacy a costo dimezzato

Mantenere PC, Mac e dispositivi Android efficienti e protetti è sempre più complesso. File inutili, software obsoleti e tracciamento online possono incidere su prestazioni, sicurezza e privacy. CCleaner Premium offre una suite che combina ottimizzazione del sistema, protezione della privacy e supporto tecnico dedicato, il tutto con sconti significativi.

Cosa include CCleaner Premium

L’abbonamento CCleaner Premium offre 1 anno di CCleaner Professional per 5 dispositivi (PC, Mac o Android), integrando strumenti aggiuntivi pensati per un utilizzo quotidiano più sicuro e fluido:

CCleaner Professional : pulizia avanzata dei file inutili, gestione delle app in avvio e aggiornamento automatico dei software per migliorare prestazioni e stabilità.

Kamo – Privacy del browser avanzata : strumento dedicato alla protezione della privacy online, che riduce il tracciamento e maschera l’identità digitale durante la navigazione.

CCleaner per Mac Pro e Android Pro : funzionalità di ottimizzazione disponibili anche su macOS e dispositivi mobili.

Premium Tech Support: assistenza tecnica online tramite chat, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la risoluzione dei problemi del PC.

L’offerta attuale

CCleaner Premium è disponibile con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino:

L’offerta su CCleaner Premium prevede due opzioni di abbonamento pensate per chi utilizza più dispositivi. La versione da 1 anno per 5 dispositivi è disponibile al prezzo promozionale di 26,98 €, rispetto al prezzo di listino di 89,95 €, consentendo un risparmio significativo sul costo annuale del servizio.

Per chi preferisce una soluzione di più lungo periodo, l’abbonamento 2 anni per 5 dispositivi rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo, con un costo in offerta di 53,98 € invece di 179,95 €, pari a 26,99 € all’anno.

Il prezzo finale per l’abbonamento annuale include IVA al 22% ed è coperto da garanzia di rimborso di 30 giorni, offrendo la possibilità di provare il servizio senza rischi.

CCleaner Premium si rivolge quindi a utenti che cercano efficienza operativa, protezione dei dati e semplicità di gestione, con un costo annuale significativamente ridotto grazie all’offerta in corso. Per conoscere l’offerta completa di CCleaner Premium clicca qui.