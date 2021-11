CCleaner Professional Plus, numero uno per la pulizia del PC: 10€ di sconto

Fra i software che non dovrebbero mai mancare in ogni PC c'è CCleaner. Sicuramente lo conoscerai: è un potente tool in grado di effettuare una serie di operazioni manutentive al nostro sistema, come pulire il registro oppure ottimizzare lo spazio a disposizione sul disco. Per usufruire al 100% di tutte le sue funzionalità puoi acquistare CCleaner Professional Plus, la versione più completa del programma, risparmiando ben 10 euro sul prezzo di listino. La licenza, dalla durata di un anno, supporta fino a tre dispositivi e comprende anche altri tre software: Defraggler Professional per velocizzare il proprio Hard Disk in pochi click, Recuva Professional per recuperare i file eliminati e Speccy Professional, per monitorare costantemente il proprio hardware.

Avrai a disposizione anche Driver Updater, uno strumento in grado di mantenere il funzionamento ottimale del PC aggiornando i driver obsoleti. Diamo un'occhiata alle funzioni offerte da CCleaner. La principale è lo strumento di pulizia che consente di eliminare definitivamente dal computer tutti quei dati superflui nascosti fra le migliaia di cartelle del PC e velocizzarne quindi le prestazioni. C'è, poi, lo strumento di pulizia del registro, utile per stabilizzare i processi del computer ed evitare problemi o arresti anomali. Pc Health Check, invece, è un tool in grado di analizzare il nostro dispositivo e consigliare le soluzioni migliori e più rapide per mantenerlo in buona salute. E ancora, CCleaner ti consentirà di eliminare cookie, cronologia ricerche da qualsiasi browser e tanto altro.

Insomma: questo software, sviluppato da Piriform, si presenta come un vero e proprio supporto per mantenere sempre il nostro PC ottimizzato e alle sue massime prestazioni. La versione Professional Plus è in offerta a soli 34,95 euro invece di 44,95. Uno sconto di 10 euro per la licenza che comprende anche i programmi Defraggler Professional, Recuva Professional e Speccy Professional.