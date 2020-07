CDP investe 5,8 milioni in Sardex

CDP Venture Capital SGR ha ufficializzato un nuovo investimento da 5,8 milioni di euro in Sardex attraverso il Fondo “Italia Venture I”. Secondo quanto comunicato, partecipano al consorzio di investimento anche Innogest e Nice Group ed a seguito di tale operazione a guidare l’azienda a partire dal mese di gennaio vi sarà il nuovo CEO Marco De Guzzis.

CDP sposa la causa di Sardex

Così Enrico Resmini, AD e direttore generale di CDP Venture Capital SGR, spiega gli obiettivi dell’accordo concluso con Sardex:

Questa operazione si inserisce nel piano di rilancio dell’intero ecosistema imprenditoriale italiano, che rientra tra i nostri obiettivi prioritari. Il supporto a una società nata in Sardegna 10 anni fa, che oggi è pronta ad accelerare la sua espansione in tutto il territorio nazionale, è il segno concreto che il Venture Capital è in grado di sostenere e permettere lo sviluppo economico e l’innovazione di realtà resilienti e di visione nel nostro Paese

Un investimento che vuol essere una sorta di trampolino di lancio, insomma, per una piattaforma che oggi conta più di 100 milioni di euro in transato, che conta circa 6000 iscritti (+53% nel solo 2020) e che ha dimostrato grande crescita anche nella fase post-lockdown.

Sardex è infatti un circuito di credito commerciale, una vera e propria community pensata per generare valore proprio nell’interazione e nel reciproco finanziamento a tasso zero tra le aziende che fanno parte del network. L’ingresso di CDP può essere un volàno importante destinato ad iniettare risorse ed a cementare il credito di Sardex come riferimento per le aziende che imparano a ricavare valore proprio dal network stesso. Così De Guzzis:

Sardex rappresenta una concreta opportunità per le PMI e l’economia reale, grazie ad una community unita da un forte sistema valoriale e capace di generare business aggiuntivo e liquidità complementare. Siamo orgogliosi che i nostri investitori ci offrano la possibilità di accelerare la diffusione di questo modello su tutto il territorio nazionale.

Nel mese di giugno CDP aveva presentato il proprio Piano Nazionale Innovazione che mette sul tavolo 1 miliardo di euro proprio per il mondo Startup e Venture Capital, cercando così di creare una nuova leva a disposizione per quelle aziende che si dimostrano maggiormente promettenti e che possono generare valore con ricaduta positiva per l’intera economia nazionale.