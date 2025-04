C'è dell'incredibile in HONOR X6b che a 99€ è uno smartphone geniale

Spesa minima ma tra le mani uno smartphone al completo con il grandioso HONOR X6b. Non solo è bello ma balla anche con la sua scheda tecnica ricca di particolarità. È perfetto se vuoi un prodotto per funzioni giornaliere, senza fronzoli ma che comunque abbia della classe. Il prezzo, tuttavia, non è di listino ma è un omaggio di Amazon che con un ribasso del 33% fa la magia. Apri la pagina e aggiungilo al carrello per pagarlo solamente 99,90€.

HONOR X6b, lo smartphone che lascia a bocca aperta

Semplice nelle linee ma rifinito nei particolari, HONOR X6b è uno smartphone bello a vedersi e ottimo per l’utilizzo quotidiano. Se vuoi un prodotto che ti faccia avere i messaggi, le app di chat e le chiamate a disposizione, questo è quello giusto. Ha un sistema Android 14 quindi puoi scaricare qualunque app e goderti il massimo senza intoppi. Disponibile in colorazione Forest Green è uno spettacolo e poi ha una chicca che sembra esser scomparsa dalla circolazione: il lettore di impronte digitali per lo sblocco istantaneo.

Con il suo display da 6,56 pollici offre una visione bella ampia e in alta risoluzione. Luminoso e con dettagli da vendere, strizza l’occhio anche alla fluidità grazie al refresh rate fissato a 90Hz. Ciò significa che scorri tra i social nella velocità della luce e rendi ogni gesto quotidiano liscio come l’olio. 128GB di memoria da poter riempire con applicazioni ma anche fotografie uniche grazie al doppio obiettivo da 50MP. Tutto questo non basta? Lo smartphone in questione raddoppia le prestazioni con il suo slot doppio per la SIM così puoi usare due schede allo stesso momento.

A soli 99,90€ su Amazon, il magico HONOR X6b è quello da acquistare senza se e senza ma. Collegati ora e approfitta del ribasso del 33% che fa crollare il prezzo, aggiungilo al tuo carrello.