Cecotec e sei al bar BAR: macchinetta caffè da professionisti 20 bar

Una macchinetta pazzesca sotto tutti i punti di vista. Se ancora utilizzi la moka perché quelle che hai provate non ti hanno emozionato come quando vai al bar, con la Cecotec Cafelizzia 790 Steel Pro non torni più indietro. Eccezionale sia in termini di design che di risultati, questo gioiellino è un prodottino pazzesco.

Con lo sconto che è andato online su Amazon è tutto u guadagno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Cecotec Cafelizzia 790 Steel Pro, la macchinetta per caffè da pro

Puoi vederlo fin dal principio: questa macchinetta firmata Cecotec è diversa dalle solite. Non solo ha un design unico ed è realizzata in acciaio inossidabile, ha tutte le carte in regola per farti godere caffè e cappuccini come se avessi un barista in casa.

Nonostante possa sembrare grande, in cucina ci sta una meraviglia. Infatti non ti fare illudere dalle dimensioni nelle foto: rimane compatta e ordinata.

Venendo a noi, questa macchinetta è manuale. Il che significa che ha un braccio da riempire con la tua macinatura preferita. Con manometro integrato e sistema di thermoblock hai l’acqua sempre a temperatura perfetta. Pensa che puoi anche utilizzarla per creare infusi.

La pressione, invece, ammonta a 20 bar e se vuoi puoi scegliere la modalità di erogazione. Infatti puoi optare per un solo caffè o per due tazzine se hai ospiti.

Non manca all’appello, infine, la lancia vaporizzatrice regolabile per poter creare schiume di latte da leccarsi i baffi.

Non te la fare scappare, la Cecotec Cafelizzia 790 Steel Pro è la macchinetta perfetta per la tua cucina e per te.

