Centralino IP? A ciascuno il suo, Virtuale o On premise

Approcciare lo sviluppo di un centralino IP sul quale costruire la comunicazione aziendale è una missione molto importante poiché da queste scelte dipende la fluidità con cui informazioni, contatti e assistenza fluiranno quotidianamente negli anni a venire. Di qui l’importanza di affidarsi al giusto interlocutore, alle giuste soluzioni hardware ed alla giusta strategia di sviluppo della propria Unified Communication.

Il valore aggiunto della partnership Ezdirect – Yeastar

Ezdirect, azienda che fin dal 1993 si occupa di centralini telefonici, prodotti e servizi correlati, propone oggi tanto soluzioni cloud quanto “on premise”, facendo leva su partnership esclusive a garanzia della qualità delle soluzioni proposte. L’esperienza è fondamentale in questo tipo di messe in opera, poiché implica la capacità di prevedere colli di bottiglia e implementare le migliori soluzioni disponibili. La partnership siglata con Yeastar ha messo in mano a Ezdirect proprio gli strumenti per questo tipo di soluzioni, dando così vita alla migliore delle opportunità per chi sta cercando il Centralino IP ideale per le proprie necessità.

Ne abbiamo parlato con gli esperti di Ezdirect.

Qual è il vostro marchio di riferimento oggi?

Da molti anni ormai collaboriamo con il costruttore Yeastar, di cui siamo distributori e “certified partner” per l’Italia, che cresce in modo esponenziale in tutto il mondo, grazie alla duplice offerta per sistemi telefonici “on premise” e “Cloud”, oltre ai gateway.

L’offerta dei centralini IP Yeastar va da 20 a 2.000 derivati, con soluzioni “hardware” e “cloud”.

Il punto di forza di Yeastar è nel mix equilibrato tra affidabilità dell’hardware, facilità di gestione, passando per il costante aggiornamento dei servizi, che rende il prodotto sempre più competitivo per chi lo installa e performante per chi lo utilizza.

Qual è il valore aggiunto di Yestar?

I centralini telefonici e gli apparati Yeastar, coprono il 90% dell’esigenza in termini di equipaggiamento e funzionalità di una piccola e media azienda. Il tessuto economico dell’Italia è costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese. Sistemi telefonici ricchi di funzione, senza costi nascosti, azzeramento dei costi di gestione, scalabilità ed interoperabilità.

Yeastar sta continuamente investendo sullo sviluppo di nuove soluzioni. È da poco disponibile la nuova gamma di centralini telefonici VoIP “serie P” con gestione della videocomunicazione WebRTC, strumento per call center (analisi delle code di chiamata).

Inoltre, la nostra rete di rivenditori fatta di professionisti dell’informatica, networking e telefonia professionale, permette di avere una presenza sul territorio capillare e di qualità, grazie anche al nostro servizio tecnico interno, che provvede a supportare eventuali situazioni di criticità a 360°, senza mai lasciare solo il partner o il cliente finale.

Tra gli altri, il valore aggiunto di Yeastar… siamo noi: la competenza, la professionalità, la “presenza” di Ezdirect. Proteggiamo l’investimento del cliente (e di conseguenza il brand), fornendo garanzie accessorie. Certifichiamo le soluzioni poste in essere e forniamo tutta l’assistenza necessaria per dare massima continuità operativa e massima efficienza nel tempo.

Parliamo di servizi per la mobilità e per alberghi

Tutti i sistemi sono dotati di Applicazioni aggiuntive per esigenze specifiche. Segnaliamo in particolare:

APP hotel, con cui gestire check in, check out, sveglie singole e di gruppo, addebiti telefonici, bar, stato camera etc.

con cui gestire check in, check out, sveglie singole e di gruppo, addebiti telefonici, bar, stato camera etc. APP Linkus , con cui integrare lo smartphone o notebook, ma anche tablet ovunque sia disponibile connessione dati, con la possibilità di mantenere lo stesso numero interno (della scrivania) o un numero interno dedicato. Linkus garantisce sicurezza, stabilità e in periodi come quelli che stiamo vivendo è una soluzione ottima (a costo zero) per chi deve lavorare da casa o in movimento. N.B: il client Linkus è sempre gratuito e utilizzabile all’interno di una rete WiFi o LAN aziendale, senza necessità di acquistare licenza. Dove esiste una copertura WiFi è possibile usare lo smartphone come un cordless (risparmiando anche sull’infrastruttura DECT).

, con cui integrare lo smartphone o notebook, ma anche tablet ovunque sia disponibile connessione dati, con la possibilità di mantenere lo stesso numero interno (della scrivania) o un numero interno dedicato. Linkus garantisce sicurezza, stabilità e in periodi come quelli che stiamo vivendo è una soluzione ottima (a costo zero) per chi deve lavorare da casa o in movimento. N.B: il client Linkus è sempre gratuito e utilizzabile all’interno di una rete WiFi o LAN aziendale, senza necessità di acquistare licenza. Dove esiste una copertura WiFi è possibile usare lo smartphone come un cordless (risparmiando anche sull’infrastruttura DECT). APP billing, è l’APP per chi desidera affinare la gestione dei costi telefonici, per chi “affitta” spazio o uffici condivisi. Permette quindi di gestire prepagato e ricarica credito.

I sistemi Yeastar sia hardware che cloud, sono predisposti per integrazione con CRM e applicazioni di terze parti, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso e la produttività delle postazioni di lavoro.

La differenza tra un centralino telefonico “on premise” e la versione “cloud”?

Sostanzialmente è data dalla presenza o meno di un “hardware” (centralino fisico) in sede. Per il resto sono identici. La versione cloud, è gestita su nostri server in Italia e il cliente può utilizzare le proprie linee VoIP e terminali IP tra i più diffusi, dai softclient di terze parti, a linkus, ai terminali Fanvil, Yealink, Snom, anche in modalità DECT (ovvero con antenne DECT con terminali aggiuntivi). Così come è possibile integrare videocitofoni IP, sistemi di diffusione audio su IP, relè IP, controllo accessi e altro ancora. Disponibile anche per rivenditori e ISP.

Se il cliente utilizza linee o telefoni tradizionali?

Sono disponibili anche i gateway per poter recuperare (o remotizzare in cloud) le linee telefoniche analogiche o ISDN (anche PRI – primario ISDN). Sono disponibili gateway VoIP (Fxs) per recuperare la vecchia rete di telefoni analogici. Yeastar propone anche gateway GSM per l’utilizzo di SIM GSM (con anche il servizio di invio SMS massivo e integrazione con sistemi di terze parti).

Inoltre, sono disponibili anche gateway VoLTE, per avere un backup delle linee telefoniche anche su connettività LTE (oppure usare questa connettività qualora non fosse disponibile la connessione ADSL)

In conclusione: come muoversi per iniziare a dar forma al proprio nuovo centralino IP?

Il nostro consiglio per il cliente che ancora non ci conosce è: Contattaci! Richiedi la nostra consulenza per fornirti una soluzione su misura con la nostra garanzia accessoria soddisfatto al 100%.