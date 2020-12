Ezdirect, soluzioni per la Unified Communication

Se c’è una direzione verso la quale qualsiasi azienda, di qualsiasi dimensione, ha il dovere di andare al termine di questa annata di grandi trasformazioni, questa direzione è quella della Unified Communication. Non si tratta di un fine, ma di un mezzo: è questa la via maestra che può abilitare tutta una serie di elementi che questi mesi di difficoltà hanno reso imperativi per qualsiasi attività che voglia stare sul mercato. Le soluzioni Ezdirect, che da oltre due decenni maturano esperienza su questo fronte, sono dunque oggi un asset made in Italy a cui qualsiasi azienda può attingere con facilità.

La Unified Communication di Ezdirect

Non importa quale obiettivo l’azienda debba raggiungere, che tipo di organizzazione abbia o da quale esperienza provenga: Ezdirect ha soluzioni di ogni tipo proprio per fare in modo che la Unified Communication possa essere una filosofia da calare in ogni azienda e da poter ritagliare su qualsiasi contesto.

Per Unified Communication si intende ogni tipo di comunicazione che una azienda possa avviare, sia internamente che esternamente, da e verso uffici, sedi, clienti, partner, fornitori o qualunque altro attore possa interagire nella dinamica aziendale in fase progettuale, realizzativa, di vendita o di assistenza. Il modo migliore per realizzare tutto ciò è evitare una moltiplicazione di canali, ma di integrare invece il tutto in un sistema intelligente composto da strumentazione ad hoc per rispondere al meglio ad ogni tipo di esigenza emergente.

Ezdirect mette assieme tutta questa offerta per aprire all’azienda uno scaffale pieno di opportunità. Alcuni esempi:

Consulenza, assistenza a installazione da parte del cliente o del rivenditore, installazione on site e assistenza postvendita in tutta Italia;

Invio prodotti in demo (Try & Buy);

Centralini telefonici “on premise” e “cloud”;

Audioconferenza (dallo speakerphone bluetooth al sistema per sala consiliare);

Videoconferenza, videocamere professionali, sistemi integrati per Zoom, Teams, Meet etc;

Cloud per videoconferenza (formazione a distanza e webinar) con connettori H323, Teams;

Cuffie (usb, per telefono, bluetooth, multiuso, antirumore);

Telefoni fissi e cordless analogici, digitali e VoIP, sistemi DECT multicella ;

Ripetitori di segnale “mobile”;

Gateway GSM;

Gateway VoIP;

Videocitofoni IP (controllo temperatura corporea, presenza mascherina e integrazione domotica);

Radioguide e audioguide per visite guidate.

Il quadro, insomma, è estremamente vasto: si va dal software all’hardware, dalle soluzioni “on premise” all’orizzonte cloud, ma soprattutto c’è un team di tecnici a disposizione ed un’esperienza pluridecennale che può dar forma alla miglior soluzione per ognuno, tagliata su misura.

Il valore dell’esperienza

Ezdirect segue ad oggi 50 mila clienti in Italia (tra i tanti: AS Roma, Polizia di Stato, Carabinieri, Medici Senza Frontiere) e 5000 all’estero, con recensioni certificate e – unici in Italia – garanzia “soddisfatto o rimborsato al 100%” su ogni singolo preventivo personalizzato fornito. L’obiettivo è infatti quello di creare un rapporto virtuoso con l’azienda, facendo sì che l’architettura comunicativa in dote possa soddisfare tutte le esigenze e possa adattarsi nel tempo seguendo la crescita ed i cambiamenti.

L’assistenza diventa pertanto centrale: un sistema di ticket consente di avere risposte immediate di fronte a qualsivoglia problema e 10 consulenti dedicati sono sempre a disposizione per rivenditori e grandi aziende. Ezdirect si propone quindi di seguire il sistema di comunicazione aziendale in ogni sua fase, dalla progettazione al post-vendita, così da poter mettere il timbro della propria esperienza su aspetti estremamente delicati nei quali proprio la bontà del progetto può diventare abnorme valore aggiunto per l’azienda che vi si affida.

Videoconferenze? Comunicazioni con i propri dipendenti in remoto? Centralini? Comunicazione interna? Assistenza cliente? Quando il sistema è debitamente integrato e ben progettato, lo strumento è il medesimo: una rete di Unified Communication. Mai come in questo momento storico, con il lavoro sempre più da remoto e le aziende sempre meno incentrate sul concetto tradizionale di ufficio, il concetto di comunicazione è diventato centrale nel modo di essere e di agire. Ezdirect vuole essere un elemento abilitante che, forte delle proprie soluzioni trasversali per la comunicazione, consente all’azienda di dimenticare il “come” per potersi concentrare sulla propria mission.

Sponsored by Ezdirect