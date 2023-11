Il CEO di OpenAI conferma lo sviluppo di GPT-5

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente confermato che GPT-5, la prossima generazione del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) dell’azienda, è in fase di sviluppo. Tuttavia, bisognerà avere pazienza, perché prima di vederlo in azione ci vorrà un po’ di tempo. Il ritmo dell’innovazione potrebbe essere rallentato a favore di un’economia più equilibrata e gli alti costi associati a questo nuovo progetto potrebbero ritardarne il lancio.

Una nuova tappa per OpenAI

OpenAI è entrata in una nuova fase del suo sviluppo. Come ha spiegato Sam Altman in un’intervista al Financial Time, l’azienda intende sacrificare il ritmo dell’innovazione a favore di un’economia più equilibrata. Questa decisione è motivata in particolare dai costi elevati associati allo sviluppo di GPT-5. Questo nuovo modello di linguaggio richiederà un numero molto più elevato di risorse. Questo nuovo modello linguistico richiederà un volume di dati molto più grande da addestrare, generando costi aggiuntivi.

La recente introduzione di GPT-4 Turbo e dei nuovi bot My GPTs è una testimonianza di questa nuova direzione. Tuttavia, il CEO di OpenAI non ha detto quando GPT-5 sarà lanciato. Si è limitato a suggerire che ci sarà un intervallo di tempo più lungo tra i lanci di GPT-3, GPT-3.5 e GPT-4.

Le nuove funzionalità di GPT-5

Anche riguardo alle nuove funzionalità di GPT-5, Sam Altman non si è sbilanciato più di tanto. Non c’è dubbio che il prossimo modello linguistico sarà più potente e raffinato dei suoi predecessori. Tuttavia, Altman ha dichiarato che OpenAI non sa quali nuove capacità acquisirà l’intelligenza artificiale.

“Finché non inizieremo ad addestrare questo modello, per noi sarà facile. Stiamo cercando di migliorare perché credo che, dal punto di vista della sicurezza, sia importante prevedere le capacità. Ma non so dirvi esattamente cosa farà [il GPT-5] che il GPT-4 non abbia già fatto“, ha dichiarato Sam Altman.

Le sfide economiche dello sviluppo di GPT-5

Lo sviluppo del GPT-5 e la sua data di lancio dipenderanno da due fattori chiave: i dati necessari per la sua formazione e il denaro disponibile per finanziare il progetto.

Altman ha dichiarato che la sua intenzione è quella di utilizzare set di dati disponibili pubblicamente, oltre a informazioni proprietarie fornite da aziende e organizzazioni. Tuttavia, sarà sicuramente l’aspetto economico a determinare quanto tempo ci vorrà prima che il GPT-5 veda la luce.

Il responsabile di OpenAI ha dichiarato che la sua azienda ha risentito dell’elevata domanda di chip H100 di NVIDIA, utilizzati per costruire i centri dati necessari all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, ha suggerito che la situazione migliorerà l’anno prossimo.

Le prospettive di OpenAI

Nonostante le sfide, Sam Altman rimane ottimista. Ha sottolineato che i ricavi di OpenAI sono aumentati in modo significativo quest’anno. Tuttavia, l’azienda continua a operare in perdita a causa degli elevati costi di formazione dei modelli di intelligenza artificiale. Sebbene Microsoft abbia investito quest’anno circa 10 miliardi di dollari nella start-up, l’imprenditore spera che Redmond contribuisca molto di più.

In ogni caso, indipendentemente dalla data di rilascio del GPT-5, OpenAI sostiene che l’obiettivo finale è lo sviluppo di un’intelligenza artificiale generale (AGI). “La strada da percorrere e la potenza di calcolo da sviluppare tra il punto in cui ci troviamo oggi e l’AGI sono ancora molte. E i costi di formazione sono enormi“, ha spiegato Altman.