Come utilizzare i nuovi bot "My GPTs" di ChatGPT

OpenAI dopo l’annuncio di qualche giorno fa ha appena rilasciato per tutti una serie di nuove modalità di ChatGPT, chiamate “My GPT”, che personalizzano ChatGPT-4 e DALL-E per adattarli a specifici compiti.

“My GPT” si trova nella sezione Esplora del menu laterale di ChatGPT. Ci sono diverse modalità GPT personalizzate che offrono funzioni diverse, come un simpatico traduttore di meme, un esperto di assistenza tecnica, e altre opzioni predefinite di OpenAI.

I bot My GPT

ChatGPT-4 offre ora diverse modalità “My GPT” che personalizzano le sue funzioni. È possibile usare DALL-E per creare immagini, Data Analysis per analizzare documenti, o ChatGPT Classic per una versione semplice. Ci sono anche modalità che aiutano in vari compiti e interessi, come il supporto tecnico, le ricette di cucina e la matematica.

1. DALL-E

DALL-E è una funzione di ChatGPT-4 che permette di creare immagini a partire da una descrizione testuale. Basta usare la propria immaginazione per inventare qualsiasi cosa, come un cane con i baffi o la luna con le gambe. È possibile anche migliorare le immagini generate con dei prompt successivi, che aiutano a modificare alcuni dettagli, come il colore, lo stile o la forma. DALL-E è uno strumento potente e divertente, che offre infinite possibilità di espressione visiva.

2. Data Analysis

Con la modalità Data Analysis, si possono caricare i dati da documenti o fogli di calcolo e ottenere rapidamente dei risultati. Questa funzione è utile per analizzare, sintetizzare o visualizzare i propri dati in modo semplice e intuitivo. Però, bisogna fare attenzione, perché i risultati ottenuti potrebbero non essere sempre accurati, perciò è sempre meglio verificare i risultati con altre fonti.

3. ChatGPT classico

ChatGPT-4 si è arricchito di nuove funzionalità, come DALL-E 3, la navigazione e il caricamento di file, tuttavia, chi preferisce utilizzare una versione di ChatGPT più semplice e senza troppi fronzoli, può scegliere la modalità ChatGPT Classic.

4. Game Time

Chi ha un gioco da tavolo in casa che non sa come giocare può usare Game Time, che spiega carte e giochi da tavolo. È possibile anche caricare delle immagini se non si conosce il nome del gioco ma si dispone delle istruzioni o di un’idea di cosa sia.

5. The Negotiator

Chi vuole prepararsi alle trattative può utilizzare The Negotiator. Questo bot, infatti, offre qualche spunto se si ha bisogno di aiuto per cercare di raggiungere un buon accordo.

6. Creative Writing Coach

ChatGPT è sempre stato un ottimo strumento per la scrittura creativa, ma Creative Writing Coach è una spanna sopra. Si può consultare per fare delle ricerche o per incollare i propri estratti, in modo che possa aiutare a migliorare il proprio stile e il modo di scrivere.

7. Cosmic Dream

Cosmic Dream è un’applicazione che offre ispirazione artistica e temi artistici avvincenti basati sui propri prompt. Può generare opere d’arte originali a partire da una singola parola o da una serie di istruzioni sullo stile desiderato. Cosmic Dream utilizza un modello di intelligenza artificiale che combina la capacità di elaborazione del linguaggio naturale e la capacità di creazione di immagini per produrre risultati sorprendenti e creativi.

8. Tech Support Advisor

In genere non è una buona idea usare l’intelligenza artificiale per l’assistenza tecnica. Tuttavia, OpenAI ha aggiunto un Consulente di supporto tecnico come mezzo per ottenere consigli sulla tecnologia. Si consiglia di limitare le domande a consigli tecnici generali e non specifici, perché le informazioni fornite potrebbero essere obsolete o errate.

9. Coloring Book Hero

Coloring Book Hero è un’applicazione che offre infinite possibilità di libri da colorare per i bambini (e i genitori!). Questa applicazione permette di creare opere d’arte stampabili in bianco e nero in uno stile poco serio, stravagante e adatto ai bambini. Coloring Book Hero utilizza un modello di intelligenza artificiale che interpreta i prompt degli utenti e genera immagini divertenti e originali. Questa applicazione è ideale per stimolare la creatività e il divertimento dei bambini.

10. Laundry Buddy

Laundry Buddy è un assistente di lavanderia sorprendentemente utile. Il suo obiettivo è aiutare a mantenere i vestiti in buone condizioni. La sua caratteristica principale, tuttavia, è la capacità di leggere e comprendere le etichette dei capi d’abbigliamento e di decifrare i simboli del bucato.

11. Sous Chef

Sous Chef permette di preparare ricette alternative e di esplorare diverse opzioni per il tuo menu. Si può usare il contesto per generare idee creative per i pasti e la lista della spesa. Inoltre, grazie alla funzionalità di OpenAI, è possibile anche vedere le immagini dei piatti che si possono realizzare.

12. Sticker Whiz

Sticker Whiz è un’applicazione che consente di progettare adesivi personalizzati per applicazioni reali. Gli adesivi non sono quelli digitali, ma quelli che si possono attaccare su superfici diverse. Con Sticker Whiz, si può creare il proprio design e poi acquistarlo su Sticker Mule, un sito specializzato nella produzione di adesivi. Al termine del disegno, Sticker Whiz genera un link che porta direttamente alla pagina di acquisto.

13. Math Mentor

Math Mentor permette di risolvere i problemi matematici integrando capacità di elaborazione delle immagini e un motore matematico più preciso. Questo bot è in grado di comprendere i problemi matematici scritti a mano e di identificare i passaggi necessari per risolverli, fornendo spiegazioni e suggerimenti agli utenti.

14. Hot Mods

Hot Mods promette di modificare le foto dei veicoli degli utenti, ma forse tra i vari bot è quello meno utile. Questa applicazione non offre la funzione di modifica delle immagini, che è riservata ai software di editing delle immagini. Nella maggior parte dei casi, questa applicazione produce risultati che si ispirano solo in minima parte alle foto originali degli utenti.

15. Mocktail Mixologist

Mocktail Mixologist è una variante di Sous Chef dedicata alla preparazione delle bevande (analcoliche). Questa applicazione richiede agli utenti di indicare gli ingredienti di cui si dispone e fornisce le istruzioni per preparare un mocktail a tema. Questa applicazione ha una personalità spumeggiante (per adattarsi alle bevande, forse?) e può anche generare immagini di bevande.

15. Genz 4 Meme

OpenAI ha creato un traduttore di meme per i Boomers, anche se non si capisce bene il motivo. Questa applicazione permette di caricare i meme su genz 4 meme e di vedere come li interpreta. Stranamente, lo fa in un modo molto “Gen Z”, quasi annullando l’utilità del traduttore.

“My GPT” al momento non è disponibile su mobile

Purtroppo, le nuove modalità My GPT non sono ancora disponibili sull’app ufficiale di ChatGPT per dispositivi mobili. Mentre è possibile continuare la conversazione iniziata sul desktop, non è possibile avviare una nuova chat con nessuno degli altri GPT, tranne DALL-E. Sebbene l’accesso su mobile sia più comodo, bisognerà attendere ancora un po’.