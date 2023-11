Cerchi un gestore di password affidabile? Prova LastPass gratis

Vuoi finalmente porre un rimedio facile e veloce alle pratiche inadeguate in materia di password proteggendo ogni account con un unico e semplice accesso? La soluzione a tutto questo puoi trovarla in LastPass, un password manager utilizzato da oltre 33 milioni di utenti.

Al giorno d’oggi capita a tutti noi di avere più account online di quanti è possibile tenerne in mente. Ecco perchè un gestore di password è indispensabile per poter gestire tutto al meglio. Non dimentichiamo che la maggior parte delle violazioni è dovuto a password vulnerabili o riutilizzate ed è dunque essenziale che ciascuno di questi account abbia una password univoca e complessa.

Un gestore di password nasce con l’obiettivo di creare, memorizzare e inserire password. Non ti resta che procedere con l’utilizzo di un software di gestore di password! Una volta effettuato il tuo primo accesso a un account online, LastPass ne salva le credenziali per inserirle automaticamente alla tua prossima visita.

Per iniziare puoi scaricare e utilizzare LastPass Free su un tipo di dispositivo, computer o smartphone, oppure puoi decidere di passare a uno dei piani disponibili come Premium o Families per godere dell’accesso senza limiti a tutti i dispositivi.

Con LastPass puoi anche:

Riempire automaticamente i campi con le credenziali di accesso, le informazioni di pagamento e altro ancora;

Proteggere e semplificare i tuoi acquisti in rete custodendo le informazioni di pagamento in un portafoglio digitale;

Creare subito una password casuale e sicura grazie all’ apposito strumento online che LastPass ha pensato per te;

Crea subito nomi utente casuali e sicuri grazie all’apposito strumento online.

Che aspetti? Avvia subito una prova gratuita di LastPass Premium di 30 giorni: non senza nessuna carta di credito. Nessun impegno!

